Kanseri yenen başhemşire moral verdi

VM Medical Park Bursa Hastanesi ile Bursa Kanserle Savaş Derneği, Kanser Haftasında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Eski onkoloji hastası Başhemşire Naciye Ertürk, “İnanırsanız kanseri mutlaka yenersiniz” dedi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Kansere Karşı Farkındalık Buluşması’nda, kanser tedavi süreci konusunda hastalar ve yakınları bilgilendirildi. Bursa Kanserle Savaş Derneği yönetimi de çalışmalarını paylaşma fırsatı buldu. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Bilinci yaydığımız sürece vak’ayı erken yakalama fırsatı buluyoruz. Erken teşhis çok önemli. Eğer tarama programlarına düzgün bir şekilde devam edilirse, hastalık erken safhada yakalanırsa, hastalık sadece ameliyatla kontrol altına alınabilir. Kemoterapi ve radyoterapi gibi ileri tedavi yollarına da gerek kalmayabilir” diye konuştu.

Radyoterapi konusunda sunum yapan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Ekici de, “Kansere karşı ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi ana tedavi olarak uygulanıyor. Radyoterapi, hastanın kanserli bölgesine iyonlaştırıcı radyasyon yönlendirerek kanserli bölgenin yok edilmesidir. Kanser hücreleri öldürülmeli, ancak normal hücreler de korunmalı. Bunun için de teknolojik açıdan yeterli cihazlar ve donanımlı hastanelerle tecrübeli hekim ve sağlık personelinin olması gerekiyor” dedi.

"Yeter ki inancınızı yitirmeyin"

Kanseri yenen Başhemşire Naciye Ertürk de, “Bence kanser hastaları korkmamalı. Bizler güçlü insanlarız, güçlü kadınlarız. Eğer onunla baş edebileceğimize inanırsak kesinlikle onu yeniyoruz. Kanser Haftasında yapılan bütün faaliyetler halkın bilinçlenmesi açısından çok önemli. Sadece teşhis açısından değil tedavi sürecinde de doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bizler de onları bir nebze olsun aydınlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim-Gelişim Hemşiresi Deniz Doğru ise, “8 yıl kemoterapi hemşiresi olarak çalıştım, hastalarımızın psikolojisini çok iyi anlıyorum. Kanserden korkmamaları gerekiyor. Önemli olan bizim teşhis ve tedavilerimiz. Kontrollerin doğru yapılması ve aksatılmaması. Yediklerine ve içtiklerine de dikkat etsinler. İnandıktan sonra yenilmeyecek bir şey yok” dedi.

Psikolog Esma Kınalı, hastalar ve yakınlarının tedavi sürecinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili sunum yaparken psikolojik desteğin hastaların tedavi süreçlerinin sağlıklı ilerlemesinde ve sonrası açısından hayati olduğunu kaydetti.

Diyetisyen Beyza Köse de, kanser hastalarının beslenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Köse, kişiye özel beslenme programıyla hastaların kilo kontrolünün sağlanması gerektiğini ve gıdaların pişirme özelliklerinin uzman görüşü alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.