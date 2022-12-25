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Spor Kansere yakalanan Daum’un son hali ortaya çıktı
Spor

Kansere yakalanan Daum’un son hali ortaya çıktı

Kansere yakalanan Alman teknik adam, paylaşımında, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın!" ifadelerini kullandı...

Yeniakit Publisher
2022-12-25 14:28:00 -
Kansere yakalanan Daum’un son hali ortaya çıktı

Uzun yıllar Türkiye'de teknik direktörlük yapan ve şampiyonluklar kazanan Alman çalıştırıcı Christoph Daum geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını açıklamıştı.

Alman teknik adam, paylaşımında, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın!" ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam Türkiye'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştırdı. İki kez Fenerbahçe ve bir kez de Beşiktaş ile Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Daum, Türk taraftarlar arasında da oldukça sevilen bir isim.

İşte Daum'un sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı:

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Yorumlar

Leyl...

Kokain kullaniyordu..
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