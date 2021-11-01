  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kansere karşı anlamlı farkındalık
Kadın - Aile

Kansere karşı anlamlı farkındalık

“Erken teşhis hayat kurtarır! Korkma farkında ol!” yazılı meme kanseri farkındalık pankartı, sıcak hava balonu ile Göreme semalarında uçuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:53:00 - 2021-11-01 20:55:28
Kansere karşı anlamlı farkındalık

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlik programı tamamlandı. Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencileri ile Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklerin son gününde, “Erken teşhis hayat kurtarır! Korkma farkında ol!” yazılı meme kanseri farkındalık pankartı, sıcak hava balonu ile Göreme semalarında uçuruldu.

Kapadokya Üniversitesi’nin 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında son gün bir konferans da düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz’ın da katılımı ile çevrim içi olarak düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak ayrıca İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden Doç. Dr. Merve Gürsoy, TÜMRAD-DER Yönetim Kurulu Üyesi Ece Erdoğan ve Acıbadem Üniversitesi TGT Programı Öğr. Gör. Özge Kovan katıldı.

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Dilek Ataseven yaptığı açıklamada, “Meme kanserinin erken tanısı hayat kurtarır. Burada da amacımız hem üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarında hem de Kapadokya bölgesinde farkındalığı artırarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kanser taramalarına ve toplum sağlığına destek olmaktır. Bu kapsamda ‘Erken teşhis hayat kurtarır! Korkma farkında ol!’ yazılı meme kanseri farkındalık pankartımızı üniversitemiz sıcak hava balonu ile gökyüzüne uçurduk. Bölge halkının ilgisinden hayli memnunuz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Can Ataklı'dan bomba Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Adam kazandı!
Gündem

Can Ataklı'dan bomba Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Adam kazandı!

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G20'deki görüşmesini değerlendirirken 'adam kazandı' ifadeleri..
Volkan Demirel'in karısından Cadılar Bayramı için
Gündem

Volkan Demirel'in karısından Cadılar Bayramı için "fetva"

Eski Fenerbahçe kalecisi ve futbol yorumcusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, garip kıyafetlerin giyilip saçma sapan hareketlerin..
Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi
Dünya

Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile birleşeceklerini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay