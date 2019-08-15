0553 313 94 23

"Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin"

Yazın en sıcak günlerini yaşarken güneşin etkilerine daha yoğun şekilde maruz kalındığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:34
"Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin"

Yazın en sıcak günlerini yaşarken güneşin etkilerine daha yoğun şekilde maruz kalındığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, güneş ışınlarının zararlarına karşı korunmanın önemine dikkat çekti. Dr. Karaca, doğrudan maruziyetten kaçınma, güneş kremi kullanma ve özel giysiler giyilmesi formülünü önerdi.


Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, güneş ışınlarının zararlarına karşı korunmanın önemli olduğunu söyledi. WHO verilerine göre, UV ışınlarının yılda 60 bin erken ölüm, 12.8 milyon melanom dışı ve 200 bin melanom deri kanseri gelişimi ile ilişikli olduğunun gösterildiğini kaydeden Uzm. Dr. Karaca, "Ultraviyole (UV) ışınlar, WHO Uluslararası Kanser Araştırma Kuruluşu (IARC) tarafından listelenen kanser yapıcı özelliği en kuvvetli etkenler arasında yer almaktadır. Deride UV (UVA ve UVB) ile tetiklenen DNA hasarının en iyi göstergelerinden biri deride güneş sonrasında oluşan kızarıklıktır. Deride kızarıklık yaratmayacak kadarlık süre, güneşe maruziyet için en güvenli süredir. Deride yoğun kızarıklık ile oluşan güneş yanığı durumunda DNA hasarının geliştiği ve deri kanseri gelişimi riskinin taşındığı söylenebilir” diye konuştu.



"Deniz, havuz sonrasında ve her 3 saatte bir güneş kremleri yenilenmelidir"


Dermatolog Karaca, güneş kremi seçiminde hem UVA hem de UVB koruması olan, terlemeye dayanıklı ve en az 30 koruma faktörü (SPF) içeren ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bazı hastalıklara yönelik içerikleri zenginleştirilmiş güneş koruyucular da bulunduğunu, hastanın bunları doktoruna danışarak kullanmasının uygun olacağını belirten Karaca, kremlerle ilgili doğru bilinen yanlışlara da dikkat çekti. Karaca, "Üzerinde organik, doğal ve bitkisel olduğu yazılan güneş koruyucuların daha güvenli olduğuna dair bir veri yoktur; tüketicilerin aldanmaması önerilir. Güneş kremlerinin içeriğinde bulunan kimyasal maddeler ile ilgili endişeler bulunmakla birlikte bu maddelerin sağlığa zararlı olduğuna dair bilimsel net veriler saptanmamıştır. Titanyum oksit ve çinko oksit içeren güneş koruyucular ise son derece güvenlidir. Tüm bu veriler ışığında içeriklerinden ötürü tedirgin olup güneş koruyucuları kullanımı ihmal edilmemelidir. Güneş kremi kullanımı ile yapılan hatalardan biri de sadece sabah uygulanması ve sonrasında tekrarlanmamasıdır. Deniz, havuz, duş sonrasında ve her 3 saatte bir güneş kremleri yenilenmelidir. Güneş koruyucuları doğru kullanmaya ilaveten güneş ışınlarının dik geldiği saat sabah 10 ile öğleden sonra 4 arasında mümkünse güneşe çıkmamak, gölgede ve şemsiye altında bulunmak, şapka ve güneş gözlüğü takmak gerekir" diye ifade etti.


Öte yandan Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, deride kızarıklık oluşturmadan öğle saatlerinde güneş görmeyen; yüz, boyun ve el üzeri dışındaki bölgelerin toplam 15-20 dakikalık güneşe maruziyetinin deride yeterli D vitamini sentezini sağladığını söyledi.


Güneşten korunurken D vitamini yetersizliği endişesinin yaşanabileceğini belirten Karaca, son olarak sözlerini şöyle sürdürdü:


"D vitaminin güneşin UVB ışını ile deride sentezlenmesiyle almak dışında besinler ile de alabiliriz. Balıkta özellikle somon ve tuna, süt, yumurta, dana ciğeri, peynir ve portakal suyunda D vitamini bulunmaktadır. UV ışınlarına fazla maruz kalmak ile D vitamini yetersizliği riskleri karşılaştırıldığında vitamin yetersizliğine bağlı vücuttaki açık, takviyelerin alınması ile kapatılacağı için UV ışınlarına bağlı oluşabilecek hasarlardan korunmak daha çok önem taşır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:34
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'dan şoke eden açıklama!
    1. Kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'dan..
    2. Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi
    3. FETÖ şüphelisi eski polislere hapis..
    4. Turgut Özal Tabiat Parkını bayramda 72..
    5. Tekirdağ'da nakliyesi için anlaştı,..
    6. Tatil için yeni bir alternatif
    7. Siz, siz olun bu gıdaları açken..
    8. İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e..
    9. Hayatının hatasını yaptı! Genç kızın..
    10. Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem..
    11. MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek..
    12. Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle..
    13. Asya Katılım’ın ATM’leri satışa..
    14. Başkan Cabbar, belediye personeli ile..
    15. 3 yaşındakilösemi hastası Ahmet’in..
    16. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    17. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    18. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    19. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    20. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    21. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    22. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    23. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    24. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    25. Bursa’da gazimizi darp eden..
    26. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    27. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    28. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    29. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    30. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu