Kanserden koruyan altın karışım nasıl yapılır? Kanserden koruyan besinler

Hangi kanser türü olursa olsun tedavi sürecinde en çok merak edilen konuların başında beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği geliyor. Bazı mineraller kanserin oluşmasını önlemeye yardımcı olurken bazıları da kansere neden olur.

Kanserden koruyan altın karışım nasıl yapılır?

Kefir, zerdeçal, zencefil ve bir kaç madde ile bu karışımı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. bu karışımda yer alan besinlerden en dikkat çekeni neredeyse her şeye fayda sağlayan zerdeçal geliyor. Aynı zamanda sindirim sistemi sorunları olanlar için birebir olan kefirde bu besinlerden bir tanesi.

Altın Karışım için kullanılan malzemeler

1 Yemek kaşığı toz zerdeçal

1 su bardağı ev yapımı kefir

1 yemek kaşığı zetinyağı

1 tatlı kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı bal

3-4 damla limon suyu

Altın karışım nasıl yapılır?

Tüm bu besinleri iyice karıştırın. Daha sonra kullanıma hazırdır.

Altın Karışımın faydaları

Gastrit ve ülsere iyi gelir.

Probiyotik sayısını çoğaltır.

Zinde hissetmenizi sağlar.

Kan şekerini düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğal antibiyotiktir.

Kanser hücrelerini yok eder.

Karaciğerin yenilenmesini sağlar.

Kanserden koruyan besinler

Pazı, ıspanak, karalahana gibi koyu yeşil, pancar, domates, nar gibi koyu kırmızı; kayısı, havuç, balkabağı gibi koyu sarı ve turuncu; patlıcan gibi mor; sarımsak, soğan gibi beyaz besinler kanserden korunmaya yardımcı oluyor.