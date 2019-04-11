Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor

Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, kanserin dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

Aralan, “Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan kanser hastalığı, yaş, cinsiyet ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkileyebiliyor. Yapılan araştırmalar neticesinde, kanserde benzer seyrin devam etmesi durumunda ise 2030 yılında 22 milyon yeni vakanın ortaya çıkması bekleniyor. Türkiye’deki en son resmi rakamlar değerlendirildiğinde ise bir yıl içerisinde yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin ediliyor” dedi.

“Kanserle mücadelede artık daha güçlüyüz”

Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Işıl Aralan, dünyanın en büyük sağlık problemlerinden biri olan kanser hastalığından korunmanın, kanser tedavisinden daha kolay ve düşük maliyetli olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Aralan, “Kanser ile ilgili bilgilerimizin artması ve erken teşhis ile tedavi tekniklerinin geliştirilmesi ile artık kanserle mücadelede daha güçlüyüz. Kanserin zararlarını azaltmak, hastalıkla mücadelede erken teşhisin önemini halka anlatmak gerekmektedir. Bu sebeple diyoruz ki, kanser engellenebilir bir hastalıktır, erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerine yer verdi.

“Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, ilçemizde kanser tarama testleri ve eğitim çalışmalarına etkin bir şekilde devam etmekteyiz” diyen Müdür Işıl Aralan,“Fatsa Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi’nde (KETEM) kanser taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. KETEM’e farklı nedenlerden dolayı ulaşamayan hastalar için mobil tarama aracımızda bulundukları yerde hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.