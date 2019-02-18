0553 313 94 23

Kanser tedavisinde yeni dönem

Türkiye, kanser tedavisinde kullanılmak üzere "Thermospine" adlı yerli ve milli tıbbi cihazı üretti. Cihaz sayesinde artık hastalar cerrahi müdahaleye gerek duymadan mikroablasyon yöntemi ile tedavi edilebiliyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:05
Kanser tedavisinde yeni dönem

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre dünya genelinde geçen yıl 18 milyon 78 bin 957 kişi kanser hastalığına yakalandı. IARC'nin tahminine göre 2040 yılında 29 milyon 532 bin kişinin daha kansere yakalanacağı öngörülüyor. Kanser hastalığına yakalanan 18 milyon kişiden 9 milyon 555 bin kişinin hastalığa yenik düştüğünü belirten IARC, 2040 yılına gelindiğinde 16 milyon 388 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini tahmin ediyor.

Kansere yakalananların büyük çoğunluğu erkek

Hastalığa yakalananların büyük çoğunluğunun erkekler olduğunu belirten IARC, akciğer kanseri, meme kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, colorectum kanseri, karaciğer kanseri ve gırtlak kanserinin dünya genelinde en çok görülen kanser vakaları olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin yeni yerli ve milli tıbbi cihazı Thermospıne

Türkiye’de de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra kanser en sık görülen ikinci ölüm sebebi olmakla birlikte, Türkiye kanser hastalığı ile mücadelede yerli ve milli imkanların arttırılması için tüm imkanlarını seferber ediyor. Türkiye’deki yerli ve milli tıbbi cihaz üreticilerinden RD GLOBAL-INVAMED AŞ, omurga tümörü ve diğer kanser alanlarında kullanılması amacıyla uzun yıllardır Ar-Ge yatırımlarıyla üzerinde çalıştığı yerli tıbbi cihazı üretmeyi başardı.

Thermospine cihazı ile kanser cerrahisinde mikroablasyon yöntemi resmen başladı. Özellikle omurga tümörünün yok edilmesinde büyük oranda başarı sağlayan milli cihaz, geçen yıl Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Adını dünyaya duyuran cihaz, yurt dışına ihraç edilmeye başlandı. Cihaza özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi gösterildi. 

Thermospıne'nın özellikleri

RF Ablasyon sistemi ve omurgadaki metadtatik tümörlerin tedavisinde kullanılmak üzere radyofrekans ablasyon teknolojisine sahip olan cihaz, RF Ablasyon ağrılı spinal metastazlı hastaların tedavisinde kullanılıyor. Cihaz, karbonizasyona yol açmıyor ve riskleri azaltmak için sıcaklık ve güç çıkışını takip ediyor. Termal koagülasyon kateteri istenilen alana 60 ile 100 derece arası ısı ve 1 ile 30 dakika arası süre boyunca uygulanarak tümörü nonmetabolik hale getiriyor. İstenmeyen bir durumla karşılaşıldığında sistem anında durdurulabiliyor.

Cihaza ilişkin bilgi veren RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, “Mikroablasyon yöntemi, tamamıyla ağırlıklı olarak herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek duymadan kanser hücrelerinin üzerine ya da kanserli dokunun üzerine minimal invazif kapalı cerrahi yöntemi ile girişin yapılıp ilgili kanserli hücrelerin ablasyon yöntemi ile yok edilmesi esasına dayanır” dedi.

Bu yöntemin karaciğer kanserlerinde, böbrek kanserlerinde, omurga tümör ablasyonlarında, kemik içi ablasyonlarda, lenf ve tiroit kanserlerinde ağırlıklı olarak uygulandığını ifade eden Dinç, "Cerrahi yöntem, tamamıyla bu dokuların açılması ve cerrahi olarak müdahale edilmesine dayanır. Bizim üretmiş olduğumuz metot ve yöntem ise kapalı olarak herhangi bir kesiğe gerek kalmaksızın kanserli dokuya girip buradaki dokunun ablasyonla küçültülerek yok edilmesini amaçlıyor” şeklinde konuştu.

“Hastalar herhangi bir cerrahiye gereksinim duymuyor"

Dinç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanser hastalarının bağışıklık sistemleri düşük olduğu için cerrahi müdahale onlar için daha büyük riskler barındırıyor. Ama bizim uygulamamız kapalı yöntem olduğu için hastalar herhangi bir cerrahiye gereksinim duymuyor; yoğun antibiyotik kullanımından ve yoğun bakım süreçlerinden bir nebze de olsa kurtulmuş oluyorlar. Tabii tamamıyla vücuda dağılmış kanserlerde bu yöntemin kullanılmadığını özellikle belirtmek isterim. Sistem ağırlıklı olarak başlangıç ve orta seviyedeki kanserlerde kullanılıyor. Ülkemizin yerli ve milli cihaz üreticisi olarak diğer alanlarda da geniş çaplı Ar-Ge çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki süreçte sağlıkta milli adımların atılması noktasında milletimize yeni müjdelerimiz de olacak. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:05
  1. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
  2. kanser cerrahisi
  3. Thermospine
  4. Thermospine cihazı
  5. Raşit Dinç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biga Atatürk Anadolu Lisesi “Yarını İnşa Et” projesinde üçüncü oldu
    1. Biga Atatürk Anadolu Lisesi “Yarını..
    2. Aydın’dan firar etti, Sivas’ta..
    3. Yunan casusu Türkiye korkusu sardı
    4. Van polisi 2018 yılında 1 milyon 697..
    5. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat..
    6. Dağda mahsur kalan belgesel ekibi..
    7. Kayserispor’un 8 maçlık serisi
    8. Aydın’da okumak için engel kalmadı
    9. Kayserispor GözGöz’e yine kaybetmedi
    10. Kanser tedavisinde yeni dönem
    11. Şehzade Selim’in puşidesi 3 ayda 500..
    12. Mensah’tan altın vuruş
    13. Badmintoncular madalyalarla döndüler
    14. Köy toplantıları devam ediyor
    15. Hikmet Karaman’ı duygulandıran an
    16. Biga’da iki motosiklet kafa kafaya..
    17. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    18. Göztepe maçının kahramanı Chery oldu
    19. Palandöken Belediyespor, Sorgun..
    20. Kayserispor’un gözü yükseklerde
    21. Amatörde haftanın sonuçları
    22. Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme..
    23. OMÜ’ye milli gurur
    24. GÜNDEM / 18 Şubat 2019
    25. U-21 Ligi 22.Hafta
    26. Sare Koleji öğrencileri ODTÜ’yü geziyor
    27. Bellona Kayseri 6.kez kazandı
    28. Süper Lig'de 23. haftanın maç programı |
    29. Esen Makina Belsinspor helallik verdi
    30. PKK operasyonlarında gözaltına..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!