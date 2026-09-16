Kanser tedavisinde Türkiye'de bir ilk: Hastanın kendi kanındaki NK hücreleri kullanıldı

Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kanser hastasına, kendi kanından elde edilen Doğal Öldürücü (NK) hücrelerle Türkiye'de ilk kez hücresel tedavi uygulandı. Hastadan alınan hücreler, GAÜN KÖK-İDEAL GMP Laboratuvarı'nda çoğaltılıp aktive edildikten sonra tedavide kullanıldı.

51 yaşındaki hasta, uyluk bölgesindeki yumuşak doku kanseri nedeniyle daha önce çeşitli tedaviler görmüştü. Hastalığın her iki akciğere yayıldığı belirlendi. Sol akciğerdeki tümörün büyümesi üzerine GAÜN Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'ne başvuran hastanın tümörü, yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi operasyonla çıkarıldı. Ameliyat sonrasında hastaya, kanser hücreleriyle mücadelede rol oynayan NK hücreleriyle hücresel tedavi uygulandı.

Hastanın kendi hücreleri laboratuvarda çoğaltıldı

Hastanenin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve KÖK-İDEAL GMP Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Feridun Işık, hastalığın agresif seyirli olduğunu, farklı tedavilere rağmen kanserin akciğerlere yayıldığını söyledi. Işık, hastadan alınan kan örneğinden ayrıştırılan NK hücrelerinin laboratuvarda çoğaltıldığını ve etkinliklerinin artırıldığını aktardı.

NK hücre tedavisinin dünyada da henüz deneysel aşamada olduğunu ve uygulamaların sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirildiğini belirten Işık, yöntemin standart kanser tedavilerinin etkinliğini artırma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Işık, bugüne kadar bu tedaviye bağlı yan etkilerin oldukça sınırlı bildirildiğini, GAÜN'de tedavi uygulanan hastada da uygulamaya bağlı herhangi bir yan etki görülmediğini belirtti.

Yapılan ilk kontrollerde uygulanan NK hücrelerinin tümör üzerinde etkinlik gösterdiğinin gözlemlendiğini söyleyen Işık, tedavinin mevcut uygulama izinleri kapsamında, diğer tedavi seçeneklerinden yeterli yanıt alınamayan ileri evre kanser hastalarında kullanılabildiğini vurguladı. Işık, yöntemin hastaların klinik süreçlerine olumlu katkı sağlama potansiyeli bulunduğunu, çalışmalar ve uygulanan hasta sayısı arttıkça elde edilen verilerin daha sağlıklı biçimde değerlendirilebileceğini kaydetti.

"NK Hücre tedavisini Türkiye'de ilk uygulayan merkeziz"

GAÜN Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KÖK-İDEAL GMP Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Serdar Öztuzcu, merkezin Sağlık Bakanlığı onaylı hücresel tedavi alanında faaliyet gösteren sayılı merkezlerden biri ve bölgedeki tek yetkili merkez olduğunu belirtti. NK hücre tedavisinin Türkiye'de ilk kez GAÜN'de uygulandığını vurgulayan Öztuzcu, merkezde yüksek kalite standartlarında hücre üretimi yapıldığını, hastadan alınan savunma hücrelerinin laboratuvar ortamında çoğaltılıp aktive edildikten sonra yeniden hastaya uygulandığını söyledi. Hücresel tedaviler ve rejeneratif tıp alanındaki gelişmelerin hızla sürdüğünü belirten Öztuzcu, laboratuvarda kök hücre, eksozom ve yenilikçi immünoterapiler alanında çalışmalar yürütüldüğünü, dünya standartlarında hücresel tedavilerin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.