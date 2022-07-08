Kanser tedavisi görüyordu! MFÖ Özkan Uğur'la ilgili flaş gelişme

Eskilerden bu yana çok sevilen ve çok dinlenen grupların başında gelen MFÖ grubunun vazgeçilmez bir parçası olan Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenf kanserinin üçüncü kez tekrar nüksetmesiyle tedavi altına girmişti. Uğur'dan yeni açıklama geldi.

Bir süre önce üçüncü kez kanser tedavisi görmeye başladığını açıklayan Özkan Uğur tedavi süresince sahnelerde olmayacağını dile getirmişti.

MFÖ grubu üyesi sanatçı Özkan Uğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranlarını sevindiren haberi duyurdu.

Özkan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, immünoterapi tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini ve Ağustos ayından itibaren MFÖ olarak konserlere devam edeceklerini belirtti.

Uğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan şu ifadelere yer verdi:

"İmmünoterapi Tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul'da başlıyoruz inşallah…

Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim."