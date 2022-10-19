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Sağlık Kanser tarama randevusu nasıl alınır? Kimler ücretsiz kanser tarama testine girebilir?
Sağlık

Kanser tarama randevusu nasıl alınır? Kimler ücretsiz kanser tarama testine girebilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser tarama testlerine yönelik bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamanın ardından pek çok kişi 'Kanser tarama randevusu nasıl nereden alınır?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 20:07:00 -
Kanser tarama randevusu nasıl alınır? Kimler ücretsiz kanser tarama testine girebilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser tarama testlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Peki, kanser tarama testi nerede nasıl yapılıyor?

Kanser tarama randevusu nasıl alınır? Kimler ücretsiz kanser tarama testine girebilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sistemin, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirildiğini anımsattı.

"Kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık." ifadesini mullanan Koca, uygulama ile aile hekimlerinin sorumlu oldukları kişileri arayarak kanser taramasına davet edeceğini belirtti.

Bakan Koca, “Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek. Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor” dedi.

Her ilde en az bir olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezinin bulunduğunu, bunlardan 41'inin mobil tarama aracı olarak kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet verdiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"2021'de 4,4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yılsa sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor. Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir."

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