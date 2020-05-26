Kanser riskini de azaltıyor! Mısırın bilinmeyen faydaları...

Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen bir bitkidir. Yüksek oranda lif içeren mısır, sindirim rahatsızlıklarından cilt rahatsızlıklarına kadar birçok fayda sağlamaktadır. Uzmanlar özellikle spor yapanlara performanslarını arttırabilmeleri için mısır tüketimini tavsiye etmektedir. Peki mısır nelere iyi gelir?İşte mısırın bilinmeyen faydaları...

- İçerdiği çözünebilir lifler ile birlikte sindirimi büyük oranda kolaylaştırır. Mısır bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlar, kabızlık gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- Mısır, beta-karoten ve A vitamini bakımından en zengin besinlerden biridir. Düzenli tüketildiğinde göz hastalıklarının oluşmasını engeller, göz sağlığı için birebirdir.

- Mısır, yüksek oranda doymamış yağ içermektedir. Bu özelliği ile birlikte kötü kolesterolün yükselmesini engeller.

- Yapılan birçok araştırma, mısırın tümörlü hücreler oluşmasını engellediğini, kanser riskini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Uzmanlar mısırın özellikle meme ve karaciğer kanserlerinde oldukça etkili olduğunu söylemektedir.

- Mısır B12 bakımından oldukça zengindir. Bu sayede kandaki hücrelerin yenilenmesini sağlar, kansızlığın yaşanma riskini önemli ölçüde azaltır.

- Mısır, alzheimer hastalığının yaşanma riskini azaltır.

- Mısır, içerdiği karbonhidrat sayesinde vücudun ihtiyacı olan enerjinin yüzde 80'ini karşılamaktadır.