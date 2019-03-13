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Kanser oluşumunda rol oynayan en önemli faktörler

Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof.

13 Mart 2019 Çarşamba 19:42
Kanser oluşumunda rol oynayan en önemli faktörler

Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, “Sigara, gıda katkı maddeleri, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, hava kirliliği, radyasyon, çeşitli toksinler ve genetik etkenler kanser oluşumunda rol oynayan en önemli faktörlerdir” dedi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, “kanser nedir ve belirtileri nelerdir?” sorularını cevapladı. Yol, “Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100’den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar” diye konuştu.


Prof. Dr. Serdar Yol şu bilgileri verdi: “Vücudumuzdaki sağlıklı hücreler bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ancak, kas ve sinir hücrelerinde bu özellik bulunmaz. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Yaşamın ilk yıllarında hücreler daha hızlı bölünürken, erişkin yaşlarda bu hız yavaşlar. Fakat hücrelerin bu yetenekleri sınırlıdır, sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir ne kadar bölüneceğini bilir ve gerektiğinde ölmesini de bilir. Buna apoptosis yani hücrenin programlı ölümü denir. Normalde vücudun sağlıklı ve düzgün çalışması için hücrelerin büyümesi, bölünmesi ve daha çok hücre üretmesine gereksinim vardır. Bazen buna rağmen süreç doğru yoldan sapar, yeni hücrelere gerek olmadan hücreler bölünmeye devam eder. Bilincini kaybetmiş kanser hücreleri, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Fazla hücrelerin kütleleri bir büyüklük veya tümör oluştururlar. Kanser hücreleri birikerek tümörleri oluştururlar. Tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilirler. İyi huylu tümörler kanser değildir. Bunlar sıklıkla alınırlar ve çoğu zaman tekrarlamazlar.”



“Bunlara dikkat edin”


Dr. Yol, kansere karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şunları söyledi:


“Sigara, gıda katkı maddeleri, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, hava kirliliği, radyasyon, çeşitli toksinler ve genetik etkenler kanser oluşumunda rol oynayan en önemli faktörlerdir. Aslında kanser önlenebilir, erken tanınabilir veya tedavi edilebilir bir hastalıktır. Herhangi bir şikayeti olmayan insanlarda kanserin belirtileri olmadığı halde bazı testler yapılarak belirtilerin çıkmasından 2 yıl kadar daha erken kanser tanısı koymak mümkün olmaktadır. Son yıllarda kitle tarama ve erken tanı yöntemlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Bunun için belli yaş aralıklarında gerekli testlerin yapılması hayati önem taşımaktadır."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:42
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