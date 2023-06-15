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Sağlık Kanser hastası kadın, hobi bahçesiyle hayata tutundu
Sağlık

Kanser hastası kadın, hobi bahçesiyle hayata tutundu

Yeniakit Publisher
2023-06-15 13:01:00 -
Kanser hastası kadın, hobi bahçesiyle hayata tutundu

Kanser başlangıcı teşhisi konulan ve kemoterapi gören iki çocuk annesi Belgin Taş, Mezitli Belediyesi Hobi Bahçesi ile yeniden hayata tutundu.

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın projeleri arasında yer alan Hobi Bahçesi projesi, emekli vatandaşların toplumsal hayata katılımını artırmada büyük bir katkı sağlamaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği proje, kanser hastası kadının yaşamını da tamamen değiştirmeyi başardı. Kanser başlangıcı teşhisi konulan ve kemoterapi gören iki çocuk annesi Belgin Taş, Hobi Bahçesi sayesinde yeniden hayata tutundu.

Belgin Taş'ın belediyeye yaptığı başvuru sonrasında Merkez Mahallesindeki Hobi Bahçesinden bir yer tahsis edildi. Burada çeşitli sebze, meyve ve çiçekler yetiştirmeye başlayan Taş, çoğu zamanını burada geçiriyor ve toprağın iyileştirici gücüne inanıyor. Hastaneye gittiğinde ise hastalığının gerilediğini büyük bir sevinçle öğrenen Taş, "Doğayı ve toprakla uğraşmayı her zaman sevmişimdir, bana enerji verirler. Her sabah buraya gelip kahvemi içer, kitabımı okurum. Ektiğim sebze ve meyveleri topladığımda ise çok mutlu oluyorum. Onlarla ilgilenmek, benim için büyük bir terapidir ve burada hastalığımla başa çıktım" dedi.

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