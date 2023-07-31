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Sosyal Medya Kanser hastası İngiliz adam İslamla şereflendikten 24 saat sonra vefat etti!
Sosyal Medya

Kanser hastası İngiliz adam İslamla şereflendikten 24 saat sonra vefat etti!

Yeniakit Publisher
2023-07-31 23:40:00 - 2023-07-31 23:41:21

İngiltere'nin Birmingham kentinde tedavi gören kanser hastası bir İngiliz vatandaşı, İslam dinini kabul ederek şehadet getirdikten 24 sonra hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gördüğü sırada kendisiyle ilgilenen Müslümanlardan etkilenip İslam'ı seçen Anthony Wainwright adlı adamın şehadet getirdiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Ailesi olmayan adamı, henüz yeni tanıştığı Müslüman arkadaşları defnetti.

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