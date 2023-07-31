Kanser hastası İngiliz adam İslamla şereflendikten 24 saat sonra vefat etti!
İngiltere'nin Birmingham kentinde tedavi gören kanser hastası bir İngiliz vatandaşı, İslam dinini kabul ederek şehadet getirdikten 24 sonra hayatını kaybetti.
Kanser tedavisi gördüğü sırada kendisiyle ilgilenen Müslümanlardan etkilenip İslam'ı seçen Anthony Wainwright adlı adamın şehadet getirdiği anlar sosyal medyada viral oldu.
Ailesi olmayan adamı, henüz yeni tanıştığı Müslüman arkadaşları defnetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal Medya
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunu kemerle acımasızca döven baba gözaltına alındı
Sosyal Medya
Sosyal medya bu paylaşımla yıkıldı! Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya bomba gönderme...