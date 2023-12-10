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Sağlık Kanser ölümcül olmaktan çıkıyor mu? Proje olumlu sonuç verdi
Sağlık

Kanser ölümcül olmaktan çıkıyor mu? Proje olumlu sonuç verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:18:00 - 2023-12-10 20:22:16

Prof. Dr. Nizami Duran, deprem sürecinde geliştirdiği projeyle sağlıklı hücreler üzerinde toksik etki oluşturmadan kanser hücrelerini yok etmeyi başardı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde görevli bilim adamı Prof. Dr. Nizami Duran, deprem sürecinde geliştirdiği projeyle sağlıklı hücreler üzerinde toksik etki oluşturmadan kanser hücrelerini yok etmeyi başardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmıştı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde asrın felaketinden olumsuz etkilendi. Üniversitenin Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Nizami Duran, tüm olumsuzluklara rağmen kansere karşı önemli bir tedavi yöntemi geliştirdi. Bilim adamı Duran, kanser hastalığında yeni tedavi yöntemi içeren ‘Akciğer, Meme ve Melanoma Kanserleri Kemoterapisinde Düşük Toksisite, Yüksek Etkinlik Hedefli Yeni Yaklaşımlar’ isimli çalışmasıyla sağlıklı hücrelerde toksik etki oluşturmadan kanser hücrelerini yok etmeyi başardı. Zor şartlarda geliştirilen çalışma, Türkiye’de düzenlenen ve 20’nin üzerinde ülkeden, 500’e yakın projenin katıldığı yarışmada en iyi patentler arasında yer alarak patent ödülüne layık görüldü. Öte yandan kanser tedavisinde çığır açacak tedavi yöntemi, 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda kanser tedavisinde solid tümörlere karşı, yeni tedavi üzerine çalışmasıyla altın madalya kazandı. Dünyada kanserin tedavisinde kullanılan birçok ilaç toksik etkileri sebebiyle yasaklanırken Hatay’da bilim adamı Duran tarafından geliştirilen çalışmada herhangi bir toksik etki meydana gelmedi

"Hayvanlarda deneysel olarak oluşturduğumuz tümörlerin bu yolla yok edildiğini tespit ettik"

Duran, projenin hayvanlar üzerinde test edildiğini dile getirerek “Solid tümörlere karşı yeni tedavi yöntemlerini içeren çalışmamız, 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda madalyaya layık görüldü. Bu çalışma kanser tedavisinde selektif etkinin hedeflendiği bir çalışmadır. Çalışmamızda, sağlıklı hücreler üzerinde toksik etki oluşturmadan sadece kanser hücrelerini yok edilmesi amaçlandı. Hayvanlarda deneysel olarak oluşturduğumuz tümörlerin bu yolla yok edildiğini tespit ettik. Elde ettiğimiz sonuçları patentini aldığımız bu çalışmanın, 27 Nisan-01 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ’8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF23)’da uluslararası jüri tarafından en iyi patentler arasında gösterilerek ödüle layık görülmesi üniversitemiz ve ülkemiz adına bizi gururlandırdı" dedi.

"Günümüzde kanser tedavisinde dünyada en büyük sorun ilaç toksisitesi yani yan etkilerinin fazla olmasıdır”
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"Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların tamamının yüksek toksisiteleri sebebiyle hastalar üzerinde hayati derecede yan etkiler oluşturmakta hatta hastaların ölümüne bile yol açabilmektedir. Geliştirdiğimiz projeyle sağlıklı hücre ve dokular üzerinde yan etki oluşturmaksızın ya da minimal düzeyde bir yan etkiyle kanser hücrelerini yok etmeyi başardık. Kanser ilaçları çok fazla düzeyde toksik etki oluşturduğunda, insan vücudunda kanserli dokuların tedavisi yanında da sağlıklı dokular üzerinde de şiddetli yan etki meydana getirmektedir. Dolayısıyla hastanın tedavisi sırasında hastada ciddi zararlar meydana gelebilmektedir. Bu sebeple birçok kanser ilacının kullanımı sınırlandırılmakta ya da hastanın tedavisi tamamlanamadan tedavi yarıda kesilmektedir. Çünkü oluşan ciddi toksisite, çoğu hastanın ölümüne dahi yol açabilmektedir. Biz bu patentimizle bu sorunun üstesinden gelmeyi hedefledik. Çalışmalarımızda aldığımız sonuçlar çok çarpıcıydı. En yakın zamanda bunu, ulusal prestij ve ekonomiye katkı anlamında faydalı hale getirmeye çalışacağız. İnşallah kısa zamanda önemli mesafeler kat edeceğiz."

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