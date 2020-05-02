Kanola tarlaları Samsun'u sarıya boyadı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola çiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Kızılırmak Nehri'nin getirdiği alüminyumlarla oluşan ve Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda arazilere ekili kanola çiçek açınca, tarlaları sarı renk kapladı.

Samsun'da çiftçilerin ayçiçeğine alternatif olarak ektiği ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola son dönemlerde yüksek verimi nedeniyle tercih edilirken, ayçiçeğine ise rakip oldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, kanolanın Bafra Ovası'nda yeni yeni ekilmeye başlandığını, çiçek açtıktan sonra arazileri sarıya boyadığını söyledi.

Bafra'da kanola ekiminin birkaç yıldır yapıldığını ancak her yıl arttığını anlatan Tosuner, "Eylül ayı sonunda ekiliyor. Ekim yapıldıktan sonra sonbahar yağışları çok önemli. Kanola kışa kuvvetli girmeli, dondan etkilenmiyor. Kanola dünyada önemli bir noktaya geldi. Dünyada teknolojisi ilerlemiş ülkelerde biyodizel üretiminde kullanılıyor. Ülkemizde ise daha çok yemeklik yağ olarak kullanılıyor." dedi.

Samsun'da çiftçilerin geleneklere bağlı olduğuna vurgu yapan Tosuner, şunları kaydetti:

"Bafra ve Vezirköprü'de üreticilerimiz daha çok kavun, karpuz, çeltik, buğday, kırmızı biber, tütün ve ayçiçeği ekiyor. Geleneksel olarak her yıl ektikleri ürünlere yöneliyorlar ancak bazı çiftçilerimiz son yıllarda kanola ekimine yöneldi. Bu yıl kanolanın ekimi 500 dönüm araziye ulaştı. Çiftçilerimiz gelir kazandıkça bu bitkiye daha çok önem verecektir. Ayçiçeği ile kıyaslanırsa masrafları aynı ancak kuraklığa daha dayanıklı olması ön plana çıkıyor."











