Kanlı PKK'nın uzantısı HDP'den komik algı operasyonu!

31 Mart seçimleri yaklaşırken, CHP ve İYİ Parti ile ittifak kuran terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, internet üzerinden de provokasyon girişimlerine devam ediyor.

Yüzbinlerce insanı acımadan katleden PKK’nın savunucusu HDP, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımla kendince mesaj vermeye çalıştı.

İnsanın karnı nasıl doyar biliyorlarmış!

Her fırsatta PKK'ya destek veren Kandil'deki teröristlerin sözcülüğünü yapanlar, akıllarınca tanzim satışları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini eleştirerek yaptıkları paylaşımda "Hangisi daha çok karın doyurur? Merminin fiyatını bilmiyoruz ama insanın karnı nasıl doyar biliyoruz..." ifadelerine yer verdiler.

Masum insanların kanına giren, öldüren, yakan, tecavüz eden terör örgütünü arkasına alan HDP’nin insanı yaşatmaktan ve karınların doymasından bahsetmesi ‘pes’ dedirtti. Güvenlik güçlerinin hainleri tepelemesinden rahatsızlık duyan HDP, terör örgütüne düzenlenen operasyonları provoke etmeye çabalıyor.