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Yerel Kanlı kavgada 2 kişi yaralandı
Yerel

Kanlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 03:42:00 - 2022-10-02 03:42:28

Alınan bilgiye göre, Z.A.K, Yavuz Selim Mahallesi Selimpaşa Caddesi'ndeki evinin önünde, D.K. ve G.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A.K. ile kavgayı ayırmak için araya giren Ü.K. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan D.K. ve G.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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