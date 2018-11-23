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Kanlı darbelerin arkasında Soros var

Akit, milli iradeye karşı ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı provokasyonunu finanse eden Yahudi George Soros’un, kirli geçmişini deşifre ediyor. Dünya üzerinde gerçekleşen birçok toplumsal olayın arkasındaki isim olan Soros, darbeleri ve darbecileri de sübvanse ediyor. Siyonist İsrail ve büyük şeytan ABD’nin çıkarlarına hizmet eden Soros, Açık Toplum Vakfı başta olmak üzere birçok farklı isimle sahneye sürdüğü kurumlar vasıtasıyla ülkelere sızıyor.

23 Kasım 2018 Cuma 11:17
Kanlı darbelerin arkasında Soros var

Gazetemiz Akit, kan ve kaos baronu olarak bilinen Yahudi asıllı Macar spekülatör George Soros’un günah defterini gözler önüne seriyor.

Özellikle son 20 yıldır dünyanın birçok ülkesinde meydana gelen toplumsal olaylarda ve darbelerde Soros’un ismi ön plana çıkıyor. Açık Toplum Vakfı başta olmak üzere farklı isimlerle faaliyete geçirdikleri vakıflar üzerinden ülkelere sızan Soros, devşirdikleri etki ajanları vasıtasıyla toplumları manipüle ediyor.

Gürcistan, Ukrayna ve Kırgizistan’da gerçekleşen “Renkli darbelerin” finansörlüğünü üstlenen Soros; Brezilya, Libya, Tunus ve Tayland’daki toplumsal ayaklanmaları da finanse eden isim olarak biliniyor.

Hep aynı senaryo

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gezi Parkı vandallığının arkasında Yahudi George Soros’un olduğunu söylemesi gözleri bu lanetli isme çevirdi.

Akit, Yahudi zihniyetinin bütün kirliliğini üzerinde taşıyan Soros’un günah defterinin sayfalarını okuyucuları için açtı. 2003 yılının Kasım ayında Gürcistan’da gerçekleşen genel seçimler, Soros’un “Renkli Devrimleri”nin perdesini de açmış oldu.
Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla sokağa dökülen muhalefet, Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze’nin istifa etmesini istedi. Muhalefetin sokağa çıkması ve parlamento binasını basmasıyla devam eden eylemler Şevardnadze’nin istifasıyla son buldu.

Soros, Rusya’nın Svaboda-Özgürlük radyosuna verdiği demeçte, Gürcistan’da aktif rol oynadığını ve göstericilere maddi destek sağladığını itiraf etmişti.

Darbelerin adı devrim!

2004 yılına gelindiğinde ise bu defa Ukrayna’da halk ayaklanmaları başladı. 21 Kasım 2004’te Ukrayna’da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde, “hile” iddiası halkı sokağa döktü. Batı yanlısı ve Rus destekçisi halkın karşı karşıya getirildiği olayların finansörlüğünü yine Soros üstlendi.

ABD’nin kırbacı görevini gören Soros’un akıttığı kirli paralar sonrası, Batı yanlısı Yulya Timoşenko adeta Ukrayna’nın bir numaralı koltuğunu gasp etti.

Kaos tohumları ekiyor

Tarihler 2005 yılını gösterdiğinde Soros bu defa da Kırgızistan’da sahneye çıktı. Yine bir genel seçim sonrası, “hile” yaygaralarıyla sokağa dökülen halk Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev’e karşı ayaklandı.

Yüz kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu eylemler sonrası Akayev istifa etti. Muhalif lider Kurmanbek Bakiyev zafer çığlıkları atarak başkanlık sarayına girdi.

Olaylardan bir yıl önce Kırgızistan’ı ziyaret eden Soros, "Akayev"in seçimlerde aday olmayacağını söylemiş, devlet başkanlığı seçimlerinin özgür ve şeffaf bir ortamda geçeceğine inandığını belirtmişti. George Soros ayrıca Soros-Kırgızistan Vakfı’nın, Kırgızistan’da kamu ve özel tüm basın sektörünü destekleyeceğini de açıklamıştı.

Perdenin arkasındaki isim: Soros

Halk tarafından seçilerek Brezilya tarihinin ilk kadın devlet başkanı olan Dilma Rousseff, 2016 yılında yargı darbesiyle görevinden azledildi. Türkiye’deki 17-25 Aralık darbe girişiminin kopyası bir senaryo ile yargı kıskacına alınan Rousseff, “yolsuzluk” iddialarıyla hedef tahtasına konmuştu. Rousseff’in azli sonrası ABD ve İsrail yanlısı Jair Bolsonaro iktidara getirilmişti. Söz konusu süreçte Soros’un parmağı olduğu şaiaları sıklıkla dillendirilmişti. Lübnan, Libya, Tayland gibi ülkelerde gerçekleşen toplumsal ayaklanmalarda da Soros’un finanse ettiği vakıfların rolü olduğuna dikkat çekilmişti.

Gezi Parkı'da Soros parmağı

Başka yere dikilmek üzere sökülen üç ağacı bahane ederek Türkiye’yi yangın yerine çeviren çapulculara kesenin ağzını açan Soros, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde istediğini alamamıştı. Taksim vandallığının “ağaç” meselesi üzerinden başlatılması da tesadüf değildi. Daha önceki eylemler hep “Gül, Lale” ve benzeri simgeler üzerinden isimlendirilmişti.

Gezi eylemlerinde aktif rol alan Türkiye’deki büyük holdingler, internet medyası ve diğer kurumların Soros tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Gezi kalkışmasına sponsorluk yapan ve tutuklu bulunan Osman Kavala, çıkarıldığı mahkemede kalkışma paralarını o dönemde başkanı olduğu Açık Toplum Vakfı üzerinden aktarıldığını söylemişti.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:17
  1. George Soros
  2. Gürcistan
  3. Ukrayna
  4. Kırgizistan
  5. Açık Toplum Vakfı
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Yahudi George Soros
  8. Gezi Parkı
  9. Gezi Parkı olayları

YORUM YAZ

  • müslümmüslüm38 dk önce
    Sayın Akit yetkilileri Saros ile aynı masada oturanlar kimler bu açıklayabilirmisniz. Her şeyde suçubaşkasına atmakyerine önce kendilerigeçmişte ne yapmışlar ona baksınlar. Geçmişte en fazla Fetü ile sarmaş dolaş olanlar onlar, Saros ile masada oturanlar onlar ama suçlubaşkaları hiç mi kendilerinin bu işlerde suçları yok.. Vesselam
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