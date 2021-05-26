Kanlı ay tutulması ne zaman olacak?

2021 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak gösterilen Kanlı Ay tutulması için meraklı bekleyiş sürüyor. Kanlı Ay Tutulması 2021 ne zaman? Kanlı Ay Tutulması ne anlama geliyor?

Kanlı ay tutulması 2021 ne zaman?

Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Greenwich’teki Kraliyet Gözlemevi’nde gökbilimci olan Patricia Skelton’a göre, süper ayı görmek için en iyi zaman 26 Mayıs sabahın erken saatlerinde veya aynı gün akşamın ilerleyen saatlerinde – gün batımından sonra olacak.

Kanlı ay tutulması nedir?

NASA’ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya’nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

NASA, “Ay bütünüyle Dünya’nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay’a ulaşır” diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya’nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya “Kanlı Ay tutulması” da deniliyor.