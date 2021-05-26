  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
Irak'ta “Beni kim öldürdü?” protestosu kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı
O asker kalbine yenik düştü!
Rusya'dan dikkat çeken hamle! Katliama mı hazırlanıyor?
Yaşam Kanlı ay tutulması ne zaman olacak?
Yaşam

Kanlı ay tutulması ne zaman olacak?

2021 yılının ilk Ay tutulmasına az bir zaman kaldı. Gökyüzü hareketlerini merak edenler kanlı ay tutulması hakkında araştırmaya başlandı. Peki, Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 00:05:00 -
Kanlı ay tutulması ne zaman olacak?

2021 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak gösterilen Kanlı Ay tutulması için meraklı bekleyiş sürüyor. Kanlı Ay Tutulması 2021 ne zaman? Kanlı Ay Tutulması ne anlama geliyor?

Kanlı ay tutulması 2021 ne zaman? 

Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Greenwich’teki Kraliyet Gözlemevi’nde gökbilimci olan Patricia Skelton’a göre, süper ayı görmek için en iyi zaman 26 Mayıs sabahın erken saatlerinde veya aynı gün akşamın ilerleyen saatlerinde – gün batımından sonra olacak.

Kanlı ay tutulması nedir?

NASA’ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya’nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

NASA, “Ay bütünüyle Dünya’nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay’a ulaşır” diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya’nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya “Kanlı Ay tutulması” da deniliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...
Ekonomi

Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken uzmanlar yukarı yönlü hareketin devam edeceğine dair tahminler yapıyor.
Çıkmaza girdiler! Çoşkun Başbuğ: TSK sağ gösterip sol vurdu
Gündem

Çıkmaza girdiler! Çoşkun Başbuğ: TSK sağ gösterip sol vurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Havadan ve karadan bir an bile soluk aldırmayan bir süreklilikle yapılan operasyonlar sonrası terör..
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay