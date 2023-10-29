Kanlı Ay tutulması Aydın semalarından böyle görüntülendi

Yaşanan kanlı Ay tutulmasında, Ay'ın yüzde 12'si dünyanın gölgesinde kaldı ve bu bölgede bir kızarıklık meydana geldi. Türkiye saatiyle 21.00'de başlayan ay tutulması saat 01.26'da sona erdi.

Bu tutulmada ayın sadece yüzde 12'si dünyanın gölgesi içinde kaldığından bu bölgedeki kızarıklığın fark edilmesi zor oldu. Tutulmanın maksimum evresi 23.15'te gerçekleşirken ay tutulması saat 01:26’da sona erdi. Aydın’dan ay tutulması objektiflere bu şekilde yansıdı.