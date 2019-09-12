Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti

Darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın başını çektiği, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan kanlı 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Darbeciler, acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamalara imza atarak Türkiye’ye karanlık bir dönem yaşattı. Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için de idam cezası istendi. 517 kişinin “ölüm cezasına” çarptırıldığı süreçte, 50 kişi idam edildi. Yüzlerce gazeteci için de binlerce yıla varan hapis cezaları istendi.