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Kadın - Aile Kanı temizleyen besin: Diğer gıda ile birleşti, resmen kolajen kaynağı üretti! İşlemlerine ilişkin bilgisi
Kadın - Aile

Kanı temizleyen besin: Diğer gıda ile birleşti, resmen kolajen kaynağı üretti! İşlemlerine ilişkin bilgisi

Yeniakit Publisher
2023-08-31 20:59:00 - 2023-08-31 21:01:26
Kanı temizleyen besin: Diğer gıda ile birleşti, resmen kolajen kaynağı üretti! İşlemlerine ilişkin bilgisi

Bu besin kanı temizliyor! İşte kanı temizleyen şifa deposu besin.. Bitkilerin faydaları saymakla bitmez. Ancak öyle bir bitki var ki neredeyse bütün hastalıklara şifa oluyor. Siyah turpun yararlarını saymakla bitiremeyiz. Sindirim sisteminden cilt problemlerine kadar bir çok faydası bulunuyor. Sizler için siyah turpun faydalarını araştırdık…

Hepimiz canlı ve parlak bir cilde sahip olmak isteriz ve cildimize bir çok işlem uygularız. Ancak cildimizin güzelliği iç sistemimizden gelir ve bu yüzden önce iç sağlığımızı sağlamalıyız. Siyah turp işte burada devreye girer.

İçerisinde bulunan B vitaminler, çinko ve fosforlar adeta kan temizleyicisi olarak çalışırlar ve vücudumuzda bulunan atıkları ve toksinleri sistemimizden atmaya yararlar. Siyah turp düzenli olarak tüketildiği zaman vücudumuz için bir detoks etkisi gösterir

LEKE GİDERİCİ

İçerisinde bulunan antioksidanlar ve cildimizin genç kalmak için en çok ihtiyacı olan C vitaminlerini yüksek miktarda içerirler.Aynı zamanda bunların dışında, cildimizin kırışmaması ihtiyacımız olan başka bileşenleri de içerir ve böylece cildimize zarar veren radikallerden kurtulmamıza yardımcı olur.

SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜK GİDERİCİ
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Siyah turp kış aylarında da vazgeçilmez bir besindir. Soğuk algınlığıyla ve öksürük problemiyle baş etmede çok faydalıdır. Turpun suyunu sıkın ve içerisine az miktarda şeker ekleyip bekleyin. Meyve suyu olarak tüketebileceğiniz gibi aynı zamanda şifa olarak da tüketebilirsiniz.

BRONŞİT

Soğuk algınlığı öksürüğüne faydası olduğu gibi bronşit öksürü için de bir numaralı tedavi yöntemidir. Siyah turpu içini çıkartın ve kalan kısmının içine biraz bal dökerek bekletin. Sabah kalktığınızda ortaya çıkan sulu karışım adeta bir öksürük şurubu etkisi gösterir.

TİROİD

Siyah turpun faydalarını çoğu tiroid hastası bilir çünkü tiroid rahatsızlığı için kesin çözümdür.
Raphanin, tiroit hormonlarının salgılanmasını ve üretimini düzenleyen doğal bir enzimdir. Siyah turp ise Raphanin bakımından oldukça zengindir. Hiper / hipotiroidizmden şikayetçiyseniz siyah turp yiyerek hormonlarınızı düzenleyebilirsiniz.

SAÇINIZIN YAĞ DENGESİNİ DÜZENLER

Siyah turpu saçlarınızın yağ dengesini sağlamak için de kullanabilirsiniz.Eğer kepek şikayetiniz var ise de siyah turpu tüketebilirsiniz ve böylece saçlarınız ve deriniz gerekli vitaminleri siyah turptan almış olacaktır.

Ancak, sebum bezinin çok bulunmasından kaynaklı saçlarınızda yağlanma varsa, siyah turp içen şampuanları kullanabilirsiniz böylece daha sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz.

BÖBREK TAŞLARI

Böbreklerde oluşan taşların oluşumunu engeller ve oluşmuş olan taşları da acısız bir şekilde idrarla arttırır.

Siyah turpun diüretik özellikleri ile idrar atımınız kolaylaşır ve böbrek ve safra kesesinizdeki taşlardan basit bir şekilde kurtulabilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRİR

Siyah turp detoks etkisi gösterir ve midenizde bulunan toksinleri vücudunuzdan atar. Bu sayede midenizin PH seviyesi düzenlenir ve içerisinde bulunan lifler sayesinde sindirim sürecinizi düzenler.
Aynı zamanda vücudunuzu genel sindirim sistemini de düzenleyerek metobolizmanızı hızlandırır.

Kollajen hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan protein. Bu protein birbiri üzerine sarılmış üç alfa zincirinden meydana gelir. 30 tane değişik tipi tanımlanmış olup, tip I, tip II, tip III şeklinde isimlendirilir.

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