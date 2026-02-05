Anadolu yaban koyunu yavrularıyla foto kapana yakalandı

Koruma altında olan Anadolu yaban koyunu iki yavrusuyla Karaman'da görüntülendi.

Merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarındaki Karadağ çevresine 2004'te bırakılan yaklaşık 60 Anadolu yaban koyunu, yıllar içinde bölgeye uyum sağladı. Şimdilerde sayıları 200'ün üzerine çıkan Anadolu yaban koyunlarını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce bazı noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlardan birine Anadolu yaban koyununun iki yavrusunu emzirdiği görüntüler takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kez fotokapanlarımıza takılan şey aile bağları oldu. Anadolu yaban koyunlarının yer aldığı görüntüler, türün, zamanın ve mekanın değişmesine rağmen, doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerine yer verildi.