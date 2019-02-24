Kangallar köye inen kurdu parçaladı!
Ordu'da aç kalarak yerleşim bölgesine inen kurt, fındık bahçesinde kangal cinsi çoban köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.24 Şubat 2019 Pazar 13:43
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi’nde sisli havanın da etkisiyle yolunu şaşırdığı tahmin edilen kurt, fındık bahçesinde koyunların başında bekleyen kangal köpekleri tarafından fark edildi.
Başından ayrılmadılar
İki tane kangal köpeğinin saldırısına uğrayan kurt köpekler tarafından öldürüldü. Çoban köpeklerinin yakaladıkları kurdu telef ettikten sonra uzun süre başından ayrılmadıkları gözlendi.
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