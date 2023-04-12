Kangal Belediyesi’ne bağlı gayrimenkullerin satış ve kiralama ihalesi yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Satış ve kiralama ihalelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı ilana göre; Satış İhalesi Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 09:00 saatine kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyeye bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

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