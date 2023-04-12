Kangal Belediyesi’ne bağlı gayrimenkullerin satış ve kiralama ihalesi yapılacak
Mülkiyeti Sivas Kangal Belediye Başkanlığı’na bağlı taşınmazlar; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 29.03.2023 tarih ve 2023/22,23 sayılı kararlarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden ayrı ayrı satılacak ve kiraya verilecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Satış ve kiralama ihalelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı ilana göre; Satış İhalesi Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 09:00 saatine kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyeye bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)
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