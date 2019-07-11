Kandıra’nın göletlerine 10 bin adet sazan yavrusu bırakıldı Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan 2 gölete, 10 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan 2 gölete, 10 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi kapsamında Kocaeli’nin Kandırailçesi sınırlarında bulunan Ütük ve Arıklar göleti, toplamda 10 bin adet sazan yavrusu ile buluşturuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, balıklandırma çalışmaları ilebaşta amatör balıkçılık olmak üzere iç sularda kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

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