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Yerel Kandıra'da denize girmek yasaklandı
Yerel

Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin gözde turizm merkezlerinden olan Kandıra’da olumsuz hava şartları nedeniyle Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı Plajları haricindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 10:57:00 -
Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı. Geçtiğimiz haftadan itibaren çok sayıda boğulma vakasına sebep olan kötü hava şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra Sahillerinde bugün için Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları haricindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

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