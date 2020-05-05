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Kandilli ve AFAD duyurdu! Erzincan’da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzincan’da sabah saat 08.51’de 3,3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:58:00 -
Kandilli ve AFAD duyurdu! Erzincan’da korkutan deprem

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesi Başbudak Köyünde bugün saat 08.51’de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 metre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD: Merkez üssü Aşkale ilçesi

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da 3.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Erzurum’un Aşkale ilçesi ve yerin 4.92 metre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

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