Kandilli Rasathanesi'nden vatandaşlara deprem çağrısı

Taha Emre Özdemir Ankara

Deprem Mühendisi Prof. Dr. Ali Pınar, yurt genelinde art arda yaşanan depremler sonrasında bazı uzmanların tarih vererek deprem uyarısı yapması konusunda açıklamalarda bulundu. "Biz depremin nerede ve hangi büyüklükte olacağını biliyoruz ama depremin hangi zamanda olacağını maalesef bilemiyoruz." diyen Prof. Pınar, şöyle konuştu:

'Bu tahminlerin bilimsel dayanağı yok'

"Her ne kadar zaman belirterek tahminler yapılsa da bunun bilimsel bir dayanağı yok. Biz elimizdeki teknoloji ve imkanlarla ancak depremin hangi büyüklükte ve nerede olacağını biliyoruz. Bu durum sadece bizim için de geçerli değil. ABD, Japonya, Çin ve Avrupa ülkeleri de depremin ne zaman olacağını belirleyemiyor. Hatta bilim adamları depremlerin zamanının belirlenmesi noktasındaki çalışmalarını da askıya aldı.

Bizim yürüttüğümüz tahminin ise bir tek bilimsel dayanağı var. Mesela Marmara Bölgesi'nde depremlerin tekrarlama süresi iki yüz, iki yüz elli yıldır. Bu iki yüz elli yıl dolduğundan dolayı deprem olabilir diyoruz. Yalnız depremler çok düzensiz gelişiyor. Beklenen bu deprem ellinci ya da yüzüncü yılda da olabilir. 1999 İstanbul Depremi'nden sonra hemen büyük bir deprem olacakmış gibi beklentiler oluştu. Hala deprem bekleniyor ancak 20 yıldır olmadı." ifadelerini kullandı.



MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Faylar Hattı Haritası ile Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın deprem alanında çalışılmış iki önemli araştırma olduğuna dikkat çeken Prof. Pınar, sözlerine şöyle devam etti:

'Binalarımızı risklere göre sağlamlaştırırsak gündemimizde deprem olmayacak'

"Son yıllarda deprem konusunda çok önemli çalışmalar yapıldı. Bunlardan birisi de MTA'nın araştırması. Kurum tarafından Türkiye'deki diri fayların haritası yayınlandı. Türkiye Diri Faylar Haritası bize deprem üretecek fayların nerelerde olduğunu gösteriyor. Bunun dışında geçtiğimiz yılda da Türkiye Deprem Tehlike Haritası yayınlandı. Her iki haritada son Anadolu'da son bin yılda yaşanan depremlerin bilgileri araştırılarak yapıldı. Türkiye Deprem Tehlike haritası bize çok net bir şekilde Anadolu'da yaşanacak depremleri gösteriyor. Bu harita depremlerin hangi büyüklükte olacağını da gözler önüne seriyor.

Vatandaşlarımız ortada dolaşan bilgi kirliliklerinden dolayı endişe yaşamamalı ama her an deprem yaşayacakmış gibi de hazırlıklı olmalıyız. Bu arada biz binalarımızı Türkiye Deprem Haritası'na göre yaparsak depremden korkmamıza hiç gerek kalmayacak. Bizim binamız depremden gelecek zarara karşı koyabilecek kadar sağlamsa deprem konusunda hiç düşünmemize bile gerek kalmayacak."