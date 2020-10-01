Kandilli Rasathanesi açıkladı! İzmir'de deprem oldu

Akşam saat 20.44'te İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konuyla ilgili olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün sitesinden alınan verilere göre, akşam saat 20.44'te, merkez üssü İzmir olan 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün sitesinde yer alan bilgide deprem yerin 10.3 kilometre derinliğinde oluştu.

Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.