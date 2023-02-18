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Yerel Kandilli duyurdu! Konya'da deprem
Yerel

Kandilli duyurdu! Konya'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Konya Selçuklu'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 02:18:00 -
Kandilli duyurdu! Konya'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Konya Selçuklu merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 23:53'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin derinliğinin ise 3.9 km olduğunu duyurdu.

Başkan Altay'dan paylaşım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKOM'a herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını duyurdu.

 

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