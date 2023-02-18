Kandilli duyurdu! Konya'da deprem
Kandilli Rasathanesi, Konya Selçuklu'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Konya Selçuklu merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye saati ile 23:53'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin derinliğinin ise 3.9 km olduğunu duyurdu.
Başkan Altay'dan paylaşım
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKOM'a herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını duyurdu.