Kandilli duyurdu! Ege'de korkutan depremler
Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 3.7, İzmir Aliağa'da ise 3.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre Yunanistan'da 3.7, İzmir Aliağa'da ise 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi yarım saat aralıkla 2 farklı deprem bilgisi paylaştı. Yapılan açıklamada Yunanistan'da 3.7, İzmir Aliağa'da ise 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldiği bildirildi.
İzmir ve Yunanistan'da depremler
İzmir Aliağa'da oluşan depremin 21:18'de ve 14.4 km derinlikte meydana geldiği kaydedilirken Yunanistan'daki deprem 20:32'de ve 5.0 km derinlikte oluştu.