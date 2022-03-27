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Gündem Kandilli duyurdu! Ege'de korkutan depremler
Gündem

Kandilli duyurdu! Ege'de korkutan depremler

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 3.7, İzmir Aliağa'da ise 3.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 22:34:00 -
Kandilli duyurdu! Ege'de korkutan depremler

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre Yunanistan'da 3.7, İzmir Aliağa'da ise 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi yarım saat aralıkla 2 farklı deprem bilgisi paylaştı. Yapılan açıklamada Yunanistan'da 3.7, İzmir Aliağa'da ise 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldiği bildirildi.

İzmir ve Yunanistan'da depremler

İzmir Aliağa'da oluşan depremin 21:18'de ve 14.4 km derinlikte meydana geldiği kaydedilirken Yunanistan'daki deprem 20:32'de ve 5.0 km derinlikte oluştu.

 

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