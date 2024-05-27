Kandilli duyurdu! Çorum'da deprem
Kandilli Rasathanesi, Çorum'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika edinilen bilgiye göre; Çorum'da deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 16:30'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
AFAD depremin büyüklüğünü 3.2 açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu.
Sarsıntının 11.03 km derinlikte gerçekleştiği kaydediliyor.
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