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Gündem Kandilli duyurdu! Çorum'da deprem
Gündem

Kandilli duyurdu! Çorum'da deprem

Yeniakit Publisher
2024-05-27 19:36:00 -
Kandilli duyurdu! Çorum'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Çorum'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika edinilen bilgiye göre; Çorum'da deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 16:30'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.2 açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu.

Sarsıntının 11.03 km derinlikte gerçekleştiği kaydediliyor.

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Yorumlar

turgut

Bu AFAD denilen kuruluşun amacı ve görevi depremleri Kandilli rasathanesinin açıkladığından daha küçük göstermek mı?

Abdullah Biri

Depremde Selcuklu Devletinin depremde az can ve mal kaybı ilmini kullanın lütfennnnnnn. Bilmiyor iseniz ögrenin bulamadı iseniz, ben de yetki etki ve etiket yok amma reis ister ise reise nerde bu ilmi net bulacaginı söylerim. Inşallah tabi reisde ister ise can ve mal kaybının azlıgını
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