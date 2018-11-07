Kandil'in vekili Kemalbay'dan alçak ifadeler

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 11 saat süren görüşmelerde sert tartışmalar yaşandı.

Tartışmaların kaynağı ise yine terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP oldu.

Örgütün sözcülüğüne soyunan HDP'li vekiller, Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimize dil uzatma küstahlığında bulundu.

TERÖRİSTİ ALÇAK

HDP'li Serpil Kemalbay, donarak şehit olan askerlerimizle ilgili, "Esas olarak bu askerlerin orada da bulunmaması gerekiyordu. Esas olarak bu askerlerin savaş politikaları sonucu orada olduklarını ve savaş ve çatışma olmasaydı bugün yaşamakta olacaklarını söylemek en önemli şeydir." ifadelerini kullandı.