Kandil’in belediyeleri CHP’nin izinde

Edremit Belediyesi'nin DEM'li Başkanı Rabia Başak Koç'un arsa satış mesaisi devam ediyor. Daha önce AK Partili Belediye Başkanı İsmail Say döneminde üretilen ve belediyenin ekonomik çözümleri için değerlendirilen arsaların satışları DEM'li siyasetçiler tarafından eleştirilmişti.

Arsa satışlarını eleştiren, TBMM gündemine taşıyarak kısıtlama getirilmesini isteyen DEM'li Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, şimdi Edremit Belediye Başkanı Rabia Başak Koç'un arsa satışına neden sessiz kalıyor?..

Göreve gelir gelmez değer ve hizmet üretmeyi beceremeyen, çalışanların maaşlarını yarım ödeyen, misafir karşılama, ağırlama ve uğurlama dışında bol bol slogan atıp düzenlenen yürüyüşlere katılan, işi ve belediyenin değer üretmesi ile ilgilenmeyen Edremit Belediyesi'nin DEM'li yönetiminin en iyi bildiği şey, önceki dönemlerde üretilmiş arsaların satılması. Rabia Başak Koç'un göreve başlamasının 4. ayında 4 yeni arsa satışı daha yapılmak isteniyor.

DEM'li Başkan Koç'un, partisinin geçmişte karşı çıktığı uygulamalarda bizzat yer alması DEM'lilerin tutarsızlığını gündeme getirdi. Arsa satış ilanı, ilan.gov.tr üzerinden yayınlanmış ve 931 metrekarelik arsanın yaklaşık 3.4 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulduğu belirtilmişti. "Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satış, belediye toplantı salonunda yapılacak." denilmişti.

Edremit Belediyesi'nin Temmuz Ayı Meclis Toplantıları için Belediye Meclis Üyelerine gönderiler gündemli toplantı çağrısı yazısında, gündemin ilk 4 maddesi ikisi Yeni Mahalle'de, ikisi de Süphan Mahallesinde bulunan 4 arsanın satış yetkisinin encümene verilmesi olarak yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İŞTE MECLİSTEN SATIŞ YETKİSİ İSTENEN ARSALAR

Açılış ve yoklama.

1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Van İli Edremit İlçesi Yeni Mahalle 228 ada, 28 no.lu parselde bulunan Belediyemize ait 88,76 m² taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi kapsamında satışının yapılması için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.

2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Van İli Edremit İlçesi Yeni Mahalle 228 ada, 27 no.lu parselde bulunan Belediyemize ait 403,23 m² taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi kapsamında satışının yapılması için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.

3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Van İli Edremit İlçesi Süphan Mahallesi 8943 ada 10 no.lu parselde kayıtlı Belediyemize ait 999,69 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile satışının yapılması için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.

4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Van İli Edremit İlçesi Süphan Mahallesi 95 ada 128 no.lu parselde kayıtlı Belediyemize ait 1.591,59 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi doğrultusunda “Açık Teklif Usulü” ile satışının yapılması için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, geçmişte Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait mülklerin hızlı bir şekilde satışa çıkarılması veya başka kurumlara devredilmesine kısıtlama getirilmesini isteyerek TBMM gündemine taşımıştı.

DEM'li siyasetçileri samimi ve dürüst olmaya davet eden seçmen, "Gülcan Kaçmaz Sayyiğit TBMM gündemine taşıdığı arsa satışlarına ve devredilmesine kısıtlama getirilmesi konusunda samimi ise Edremit Belediyesi'nin DEM'li yönetiminin arsa satışlarına sessiz kalmak yerine kısıtlasın." diyerek göreve çağırdı.

DEM'lilerin yalanları

Vanlılar, DEM Partili siyasetçilerin ve seçilmişlerin dürüst olmadığı, halkı kandırdığı, başkaları yapınca eleştirdikleri her şeyi, yetki kendilerinde olduğunda daha fazlasını yaptıklarını ifade ederek, "Hani İsmail Say Başkanlığı döneminde belediyenin arsalarını sata sata bitirmişti? Şimdi satışa çıkardığınız ve satmak istediğiniz arsaları nereden buldunuz? Türlü bahaneler ileri sürerek tutarsız, ikircikli söz ve davranışlarınızla bizi kandırdığınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Kandırsanız kandırsanız sadece kendinizi kandırırsınız" diyerek Edremit Belediyesi'nin DEM'li yönetiminin arsa satışlarına tepki gösterdi.

Kaynak: Van Postası Gazetesi