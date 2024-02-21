Kandil'in adayı Ekrem

CHP’de Özgür Özel’in ezik liderliği hayal kırıklığına yol açtı. Kurultayda, “Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Ben başkan olursam, 3 hafta sonra buradasınız! Tüzük kurultayı yapacağız! Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür! Önseçimin teminatı bir genel başkan olacağım” diyerek seçilen Özgür Özel, önce tüzük kurultayı sözünden döndü, ardından yerel seçimler için önseçim yerine “temayül yoklaması” yapacaklarını açıkladı. Bu sözler parti örgütünde hayal kırıklığı yarattı. Aday belirleme süreci başlayınca da kendisini seçtiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti’nin hamisi Kandil arasında sıkışan Özel sürekli çark etmek zorunda kaldı. Geri çekilen ve DEM’e bırakılan belediye başkan adaylıkları ise partilileri isyan ettirdi.

Çarkçılıkta boynuz kulağı geçti!

Özel, önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yerine başka aday göstermek istedi. Savaş’ın direnmesi üzerine bundan da çark eden CHP lideri, çaresiz halkın yuhaladığı Savaş’ı yeniden aday göstermek zorunda kaldı. DEM Parti ile seçim ittifakı için görüşmelere başlayan Özel, DEM’in istediği bazı ilçelerde pazarlık sürecini uzatınca Kandil’den videolu zılgıt yedi. Bunun üzerine yine çark ederek, “kent uzlaşısı” adı verilen ittifak modeliyle CHP’nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen’i geri çekip yerine DEM’in talebiyle, “Devlet kurmak Kürtlerin hakkı” diyen PKK sempatizanı Ahmet Özer’i aday gösterdi. Ayrıca Güngören ilçesinin de adayını değiştirdi. Adalar adayının da DEM’in isteğiyle değiştirileceği yayılırken, Denizli Çivril adayı da değiştirildi. DEM’e 30-40 ilçe belediye başkan adaylığı sözü verildiği konuşuluyor. Yine yüzlerce belediye meclis üyesinin de DEM’e kaydırıldığı belirtiliyor. Gözlemciler, Özel’in çarklarının CHP’de tarihi bir hezimet yaşatabileceğine dikkat çekiyorlar.

CHP’yi tarihi hezimet bekliyor

Akit’e konuşan gazeteci yazar Serdar Arseven, şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP ile DEM’in kuyrukları birbirine bağlı. Politikada çark alışılmış olabilir. Ama Özgür Özel açısından durum daha vahim. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bile gelip ‘anketlerden ben önde çıkıyorum, bensiz kazanamazsınız’ restini çekiyor ve Özel buna boyun eğiyor. Parti yönetimindeki zikzaklara ve çarklara taban tepki gösteriyor. Kendisini dışlanmış hissediyor. Kurultay bitti ama sancısı sürüyor. Kılıçdaroğlu ekibi oradan, İmamoğlu ekibi buradan kurcalıyor. Tavşan aday olarak ortaya çıktığı söylenen Özel fiili olarak değil, resmi olarak Genel Başkan. Bu panik yüzünden rejim tartışmalarına, laiklik tartışmalarına, şeriat tartışmalarına sarılıyorlar. Bu tartışmalarla tabanı bir arada tutmaya çalışıyorlar. Küskünlerin sayısı çok fazla. Tabanı sandığa götürebilmek için motivasyon vermeleri lazım. Ortada lider yok, bu motivasyonu veremiyor. Masa dağılmış. Her ne kadar ‘Türkiye ittifakı’ falan deseler de o birlikteliği sağlamaları bundan sonra pek mümkün gözükmüyor. Büyük fireler olacaktı. İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirleri kaybedecek olmanın büyük paniği var. Seçimde yaşanacak bir hezimetten sonra İmamoğlu genel başkanlık için ortaya çıkacak. Bunları yaşamamaları için tek çareleri İstanbul ve Ankara’yı tekrar almak. İşleri Cumhurbaşkanı seçimindekinden çok çok daha zor.”

DEM’in stepnesi haline geldi

Gazeteci yazar Fehmi Çalmuk da, şunları söyledi: “100 yıllık partinin geldiği hali görmek isteyen Özel’in CHP’sine iyi bakmalı. Değişim ile yönetime gelen ancak icraatlarıyla Kılıçdaroğlu dönemini mumla aratan Özel hızla CHP’yi siyasetin etkisiz elemanı yapmaya, ahbap çavuş ilişkileriyle kontrol edilebilir belediye başkanlarını getirmeye çalışıyor. Karikatürlük bir hal aldı. Parti içinde demokratik gelenekleri rafa kaldıran yönetime partinin ağır topları bile isyan bayrağını açtı. DEM’i koruma ve kollama görevi üstlenen bu yönetim anlayışı, yerel seçimlerde aday belirleme sürecini yapay zekaya teslim etmiş, Türk siyasetinin insansız yapay zekayla yönetilen ilk partisi olma unvanı kazanılmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6’lı masa koordinasyonunu sağlayarak başat olan CHP, Özel yönetiminde DEM’in stepnesi haline gelmiştir.”

Hatay'da batacaklar

Lütfü Savaş’ın büyük tartışmaların ardından yeniden aday gösterilmesinin seçimleri nasıl etkileyeceğini sorduğumuz AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ise, şunları ifade etti: “Biz başka partilerde yaşananlara değil, vatandaşlarımız için yapacağımız hizmetlere odaklanıyoruz. AK Parti olarak her zaman vatandaşa hizmet odaklı çalışıyoruz. CHP’li belediye döneminde mağdur olan, deprem felaketiyle zor zamanlar yaşayan Hatay’ı büyükşehir ve ilçeleriyle kazanarak Hataylılara sosyokültürel ve ekonomik alanda büyük hizmetler getireceğiz. Güzel Hatay’ı yeniden ayağa kaldıracağız.”

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