Kandil’den Millet İttifakı'na son gün desteği!
Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşı Murat Karayılan’dan CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet ittifakına son gün desteği geldi. Oy kullanmamanın Cumhur İttifakı'na yaradığını söyleyen Karayılan, "Hiçbir Botanlı, hiçbir Kürdistanlı, hiçbir Türkiyeli demokrat MHP ve AK Parti’ye oy vermemelidir. Muhalif kesim var, adaylar var. Önemli olan faşist dalganın yayılmasını engellemek" ifadelerini kullandı.30 Mart 2019 Cumartesi 08:17
Aldığı ağır darbelerle bitme noktasına gelen terör örgütlerinin de gözü sandıkta. Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşları Karayılan">Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık ve Sebat Andok’un, "Kazanamadığınız yerde AK Parti-MHP iktidarına kaybettirin" çağrısı pusulalara basılacak her mühürle cevap bulacak.
Karayılan Millet İttifakı’na oy istedi
Teröristbaşı Karayılan dün de yeni bir çağrıda bulunarak sözde "Kürdistan"da yaşayanların AK Parti ve MHP’ye oy vermemesi gerektiğini ileri sürdü. Cumhur İttifakı’na karşı oy isteyen Karayılan şöyle dedi:
"Türkiye’deki demokrasi güçleri, sanatçılar, yazarların Erdoğan ve Bahçeli’ye karşı durmaları gerekiyor. ‘Bizim adayımız yok, onun için sandığa gitmiyoruz’ deyip oy kullanmamak AK Parti’ye oy demektir. Muhalif kesim var, adaylar var. Önemli olan faşist dalganın yayılmasını engellemek."
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