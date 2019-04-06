Kandil'de hedefler yerle bir edildi Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil'e düzenlenen hava harekâtında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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