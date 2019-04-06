Kandil'de hedefler yerle bir edildi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.06 Nisan 2019 Cumartesi 13:16
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil'e düzenlenen hava harekâtında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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