'Kandil ve Pensilvanya’nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat ediyor'
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelirse, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Gezi Parkı tutukluları, KHK'lıları serbest bırakacağını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Kandil ve Pensilvanya’nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor.' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın "'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz' demiştiniz" sorusuna 'Evet, bana oy vereceksiniz' diyerek yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı tutukluları ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını açıkladı.
AK Parti'den tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'na, "Kandil ve Pensilvanya’nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Sn. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor. CHP despottur, değişmez!" sözleriyle tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu daha önce de söylemişti
Kılıçdaroğlu, daha önce "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" demişti.