Kandil uzlaşısını inkar eden Özgür Özel DEM Parti ile ittifak sorusunu emeklilere bağladı

Türkiye sandığa gitmeye hazırlanırken, siyasi partiler de 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı ortak adaylar çıkarırken, İYİ Parti'den kapıların yüzüne kapatıldığı CHP, DEM Parti ile birçok bölgede 'kent uzlaşısı' sağladı. DEM Partililerin itiraf ettiği uzlaşıyı CHP ise, Kandil ile birlikte gözükmemek adına inkar etmeye çalışıyor. Son olarak Özgür Özel'in katıldığı televizyon kanalında 'ittifak' sorusunu emeklilere bağlaması dikkatlerden kaçmadı.

TV 100'de, Erdoğan Aktaş, Gürkan Hacır ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "DEM Partisi ile görüştüğünüz bir protokol veya bir ittifak, bir anlaşma var mı yok mu?" sorusu yöneltildi.

Özel DEM ile ittifakı inkar etti

İttifak söylemini reddeden Özgür Özel, şöyle konuştu:

Bunu kaç kere söylesin CHP? Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor.

"Emekliler" deyip sorudan kaçmaya çalıştı

İttifak sorusunda sıkışan Özgür Özel, emeklilerin sorunlarına değinerek soruyu geçiştirmeye ve konuyu değiştirmeye çalıştı.

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