  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü o model otomobil markalar: En az bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan almak için koştu!

Nasuh Mahruki’den başörtüsü düşmanlığı: 28 Şubat hortladı... “Bunları temizlemek lazım...” “Türban laikliğe aykırı”

Uçak, helikopter, savaş araçları taşıyan dev saldırı gemisi bu kez o limanda! Sinsice kan dökmek için ilerliyor!

Akşam yemeğinde mısır gevreği yiyin diye ilan etti! Küstah ABD'linin yaptığına bakın hele! ABD'de balon patladı

Yaşar Güler Bosna Hersek'te! O anı bekleyiş içinde olan devlet tören düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü provokasyana çevirdi: CHP’li Suiçmez kadınları sokağa dökmek istiyor

Türk savaş uçakları peş peşe havalanıp Kıbrıs'ın güneyine indi

Heyecan içinde bekliyorlardı! Türklerle ilgili alınması gereken karar gecikti, Yunanistan karıştı

Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran çıkış! 'Bitecek' diyerek duyurdu

En düşük emekli maaşlarıyla ilgili Başkan Erdoğan'ın kafasındaki rakamı açıkladı! Duyan inanamayacak
Siyaset Kandil uzlaşısını inkar eden Özgür Özel DEM Parti ile ittifak sorusunu emeklilere bağladı
Siyaset

Kandil uzlaşısını inkar eden Özgür Özel DEM Parti ile ittifak sorusunu emeklilere bağladı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 23:43:00 - 2024-02-29 23:53:15
Kandil uzlaşısını inkar eden Özgür Özel DEM Parti ile ittifak sorusunu emeklilere bağladı

DEM Parti'nin itiraf ettiği 'kent uzlaşısı'nı inkar eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yöneltilen 'ittifak' sorusuna cevap vermekten kaçınarak konuyu 'emeklilere' bağladı.

Türkiye sandığa gitmeye hazırlanırken, siyasi partiler de 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı ortak adaylar çıkarırken, İYİ Parti'den kapıların yüzüne kapatıldığı CHP, DEM Parti ile birçok bölgede 'kent uzlaşısı' sağladı. DEM Partililerin itiraf ettiği uzlaşıyı CHP ise, Kandil ile birlikte gözükmemek adına inkar etmeye çalışıyor. Son olarak Özgür Özel'in katıldığı televizyon kanalında 'ittifak' sorusunu emeklilere bağlaması dikkatlerden kaçmadı.

TV 100'de, Erdoğan Aktaş, Gürkan Hacır ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "DEM Partisi ile görüştüğünüz bir protokol veya bir ittifak, bir anlaşma var mı yok mu?" sorusu yöneltildi.

Özel DEM ile ittifakı inkar etti

İttifak söylemini reddeden Özgür Özel, şöyle konuştu:

Bunu kaç kere söylesin CHP? Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor.

"Emekliler" deyip sorudan kaçmaya çalıştı

İttifak sorusunda sıkışan Özgür Özel, emeklilerin sorunlarına değinerek soruyu geçiştirmeye ve konuyu değiştirmeye çalıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP İYİ Parti'yi hançerlemeye devam ediyor! Bir darbe daha
CHP İYİ Parti'yi hançerlemeye devam ediyor! Bir darbe daha

Gündem

CHP İYİ Parti'yi hançerlemeye devam ediyor! Bir darbe daha

Bahçeli'den 'Kent uzlaşısı' tepkisi: CHP düştüğü denizde yılana sarıldı
Bahçeli'den 'Kent uzlaşısı' tepkisi: CHP düştüğü denizde yılana sarıldı

Gündem

Bahçeli'den 'Kent uzlaşısı' tepkisi: CHP düştüğü denizde yılana sarıldı

CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"
CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"

Gündem

CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü provokasyana çevirdi: CHP’li Suiçmez kadınları sokağa dökmek istiyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü provokasyana çevirdi: CHP’li Suiçmez kadınları sokağa dökmek istiyor

Gündem

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü provokasyana çevirdi: CHP’li Suiçmez kadınları sokağa dökmek istiyor

CHP'nin ortağı DEM Parti'den kalleşlik! Alçakça ifadelerle TSK'ya iftira attılar
CHP'nin ortağı DEM Parti'den kalleşlik! Alçakça ifadelerle TSK'ya iftira attılar

Gündem

CHP'nin ortağı DEM Parti'den kalleşlik! Alçakça ifadelerle TSK'ya iftira attılar

Türkiye uzaya çıktı CHP hala değişmedi! 'Laiklik günü' istedi İslam'ı hedef aldı
Türkiye uzaya çıktı CHP hala değişmedi! 'Laiklik günü' istedi İslam'ı hedef aldı

Siyaset

Türkiye uzaya çıktı CHP hala değişmedi! 'Laiklik günü' istedi İslam'ı hedef aldı

CHP'liler ne kadar inkar etse de DEM'liler haykırıyor! 'İttifak yapıyoruz'
CHP'liler ne kadar inkar etse de DEM'liler haykırıyor! 'İttifak yapıyoruz'

Siyaset

CHP'liler ne kadar inkar etse de DEM'liler haykırıyor! 'İttifak yapıyoruz'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23