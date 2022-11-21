Kandil simidi için ihale
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. kandil simidi alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenliyor.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 12.12.2022 tarih ve saat 10:30’da Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM İş Blokları A3 Blok, No: 10/2, Kat: 17 34149 Bakırköy / İstanbul adresinde yapılacak.
İhale kapsamında 49.000 adet Kandil Simidi alımı gerçekleştirilecek. Kandil simitlerinin İstanbul il sınırları içerisinde 58 farklı adreste dağıtımı yapılacak. Buna göre; Kandil Adı Miktarı/Kutu Dağıtım Başlama Tarihi Dağıtım Bitiş tarihi Lokasyon Sayısı: 1) Regaib Kandili 9.800 Adet 23.01.2023 Pazartesi 24.01.2023 Salı 58 2) Miraç Kandili 9.800 Adet 13.02.2023 Pazartesi 14.02.2023 Salı 58 3) Berat Kandili 9.800 Adet 02.03.2023 Perşembe 03.03.2023 Cuma 58 4) Kadir Gecesi 9.800 Adet 13.04.2023 Perşembe 14.04.2023 - Cuma 58 5) Mevlid Kandili 9.800 Adet 21.09.2023 Perşembe 22.09.2023 Cuma 58 dağıtılacak.
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