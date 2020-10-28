Kandil simidi evde nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi

Kandil simidi tarifi ve malzemeleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Müslümanlar her yıl kandil günlerinde kandil simidi alıyor veya evlerinde kendileri yapıyorlar. Mevlid Kandili’nde evlerinde bu yiyeceği yapmak isteyenler, ‘Kandil simidi nasıl yapılır?’ sorusunu merak ediyorlar. İşte kandil simidi tarifi...

Kandil simidi tarifi

Malzemeler

Mahlepli kandil simidi tarifi malzemeleri 4,5 su bardağı un, 125 gram eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1,5 çay bardağı sulu yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, yumurta ve susamdır.

Yapılışı:

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın. Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.