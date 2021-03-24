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İSLAM Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün?
İSLAM

Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Kandil hangi gün? Üç aylar 13 Şubat 2021'de başladı. Ramazan ayına kısa bir zaman kala pek çok kişi berat kandilinin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Peki, berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi güne denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 11:17:00 -
Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Ramazan ayına kısa bir zaman kala milyonlarca kişi berat kandilinin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, berat kandili hangi gün?

Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Berat kandilinin ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Berat kandili 27 Mart Cumartesi idrak edilecek.

Berat kandili önemi nedir?

Berat Kandili, (Berâet Kandili), İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat kandilinin faziletleri nelerdir?

Berat gecesi hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)

Diğer bir hadiste de şöyle buyuruluyor:

“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)

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