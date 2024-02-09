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Siyaset

Kandil emreder DEM yapar! ‘Tükürükçü’ Zeydan’a onay çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 16:40:00 - 2024-02-09 16:51:45

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partilerinin Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Abdullah Zeydan olduğunu duyurdu. Zeydan, seneler önce yaptığı konuşmada "PKK sizi tükürüğüyle boğar" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partilerinin Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Abdullah Zeydan olduğunu duyurdu. Zeydan, seneler önce yaptığı konuşmada "PKK sizi tükürüğüyle boğar" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti adaylarını açıkladı...

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 40 il ve 16 büyükşehir için belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde açıklanan adaylar arasında bir isim dikkat çekti.

Abdullah Zeydan Van adayı oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğan yaptığı açıklamada, Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Abdullah Zeydan olduğunu duyurdu.

PKK övgüleriyle tanınıyor

Kamuoyu ise Abdullah Zeydan'ı, hain terör örgütü PKK'ya yönelik övgüleriyle tanıyor.

2015 yılında PKK'nın hendek olaylarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu.

Skandal ifadeler kullandı

Bu operasyon ise PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi rahatsız etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, skandal ifadeler kullandı.

"PKK sizi tükürüğüyle boğar"

Zeydan açıklamasında, "PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar." söyleminde bulundu.

"PKK, Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış halk hareketidir"

Abdullah Zeydan, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

PKK, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin.

Yargılandı

PKK'yı öven sözlerin ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

4 Kasım 2016’da terör örgütü PKK'ya yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan Abdullah Zeydan “örgüt propagandası yapmak’tan” 3 yıl 1 ay 15 gün, “örgüte yardım etmek’ten” 5 yıl hapis cezası aldı.

2022 yılında tahliye edildi!

Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Zeydan, 2022 yılının başında cezaevinden çıktı.

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