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İSLAM Kandil bugün mü? Mevlid kandili ne zaman?
İSLAM

Kandil bugün mü? Mevlid kandili ne zaman?

Bugün kandil mi? | Kandilde yapılması gereken ibadetler | Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid kandili olarak idrak ediliyor. Vatandaşlar bugün kandil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Mevlid kandili ne zaman? | Mevlid kandilinde hangi ibadetler yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:03:00 -
Kandil bugün mü? Mevlid kandili ne zaman?

Rebiülevvel ayı 18 Ekim Pazar gecesi başladı. Rebiülevvel ayının 12. gecesi son derece önemlidir. 12. gece Mevlid kandili olarak idrak edilir. Peki, bugün kandil mi?

Kandil bugün mü? Mevlid kandili ne zaman?

2020 Diyanet İşleri dini günler takvimine göre bu sene Mevlid kandili 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor.

Mevlid kandilinin önemi nedir?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, dinimizde Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Resulullah (S.A.V) Rebiülevvel ayının 12'sinde 571 yılında dünyaya gelmiştir. Bu sebeple Efendimizin (SAV) doğum günü sebebiyle Mevlid kandili ibadetlerle ve dualarla idrak ediliyor.

Sünniler Rebiülevvel ayının 11. gecesini 12.'ye bağlayan geceyi Mevlid kandili olarak idrak eder. Şiiler ise 17. günü Mevlid günü, 17'ye dönen geceyi ise Mevlid gecesi olarak ifade eder.

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