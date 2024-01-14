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Siyaset Kandil böyle istedi! Teröristin sigarasını yakan Ahmet Türk bıraktı
Siyaset

Kandil böyle istedi! Teröristin sigarasını yakan Ahmet Türk bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 15:46:00 -
Kandil böyle istedi! Teröristin sigarasını yakan Ahmet Türk bıraktı

17-18 yaşlarındaki teröristlerin sigarasını yakıp Türkiye düşmanlarına hizmet eden Ahmet Türk, DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı aday adaylığından çekildi. Önseçimde barajı geçemeyen Türk, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

Ahmet Türk, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusundan vazgeçti.

Barajı geçemedi

Önseçimde birinci turda seçilemediği için çekilen Türk, dün yapılan seçimlerde sandıktan birinci çıktı. Ancak yüzde 50+1 barajını geçemedi.

Aktif siyaseti bıraktı

DEM Parti’de dün 10 il ve bağlı birçok ilçede belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini belirlemek için halk oylaması yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Türk, daha önce yaptığı açıklamada birinci turda seçilememesi halinde aday adaylığından çekileceğini belirtmişti.

Başvuruyu geri çeken Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” diye konuştu.

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