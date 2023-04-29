Kandil bi’ sussa, ah şu durumu bi’ çaktırmasa

HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almasını değerlendiren Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, "Şimdi iktidar Kılıçdaroğlu’ndan ‘HDP’nin adayı' diye bahsedecek diye de hayıflanıyorlar… Yani mesele içerik değil de iletişimle ilgili… Şeamet İttifakı’nın, PKK’nın ve HDP’nin kendilerini nasıl konumladıkları ile ilgili hiçbir sorunu yok… Hedefe kilitlenmişler. Her şey mübah" ifadelerini kullandı.

Saydam, şunları kaydetti:

"HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini bu hafta açıklayacaktı. Malumu ilam edeceklerdi yani… Aslında ‘emri’ çoktan almışlardı. ABD’nin Kandil üzerinden gönderdiği talimat açıktı: Kılıçdaroğlu’nu ve Millet İttifakı’nı destekleyin! Bunu, PKK’nın sözde üst yönetimi defalarca video yayınlayarak dile getirdi…

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Bir gazeteci, resmî açıklamayı beklememiş ve HDP eş başkanlarından Mithat Sancar’la telefonda görüşmüş. Sancar kendisine açıkça ifade etmiş: “Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı verdik.”

Bizce buraya kadar haber değeri yok… Çünkü daha önce de ima etmişlerdi… İplerini ellerinde tutanlar da altını çizip duruyorlardı. Bizce haber değeri, konuşmanın yorumunda gizli… Sancar ile görüşmesini anlatan gazeteci, Sancar’ın, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü, bu nedenle de onu destekleyeceklerini söylediğini belirtti.

Bu ‘örtüşmenin’ de haber değeri yok… Çünkü HDP’nin 11 maddelik tutum belgesi ile Şeamet İttifakı’nın ortak mutabakat metninin bire bir örtüştüğünü CHP’li Sezgin Tanrıkulu dâhil, herkes biliyor…

Şimdi haber değeri olan kısma geldik işte! Olay TV’de şöyle yorumlanıyor: “PKK terör örgütü de açıklamalarıyla AK Parti’nin elini güçlendiriyor; ona malzeme sunuyor. Asıl problem orada. Muhalefeti, iktidarın sıkıştırdığı açıklamalar Kandil’den yapılan açıklamalar… Burada belirleyici olan HDP’nin tutumu değil, art arda Kandil adına yapılan açıklamalar.”

Yani demeye getiriyorlar ki; Kandil sussa her şey çok güzel olacak… Yani, sorun Kandil’in söylediklerinde değil, söylemesinde… “Şimdi iktidar Kılıçdaroğlu’ndan ‘HDP’nin adayı diye bahsedecek” diye de hayıflanıyorlar… Yani mesele içerik değil de iletişimle ilgili…

Şeamet İttifakı’nın, PKK’nın ve HDP’nin kendilerini nasıl konumladıkları ile ilgili hiçbir sorunu yok… Hedefe kilitlenmişler. Her şey mübah…

Öte yandan, Sancar haberine yapılan yorumlarda daha önce de rastladığımız bir sendrom tekrar görünür oldu…

HDP’nin Türkiye’nin tüm ortak çıkarları konusunda, Prof. Dr. Barış Doster’in de dediği gibi “Washington’ın, Berlin’in, Brüksel’in ya da Londra’nın yanında yer alması” bazılarını hiç rahatsız etmiyor.

PKK’nın HDP’ye talimatlar yağdırması kimi milletvekili adayı yapacağını söylemesi de “Aslında no problem!”

O hâlde sorun ne? Sorun, bunun dillendirilmesi… Kandil bi’ sussa, ah şu durumu bi’ çaktırmasa da bu sendromlular bi’ rahat yüzü görse!.."