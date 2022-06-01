Kandaki iltihabı yok eden önemli meyve! Ardıç yağı faydaları nelerdir?

Ardıç yağı yağ olarak tanınmasa da meyvesi çoğu kişi tarafından bilinmektedir. Ardıç meyvesinin sağlığımıza sağladığı faydalar kadar, ardıç yağının da sağlığımıza faydaları bulunmaktadır.

Ardıç bitkisi Türkiye’de çok fazla bulunmamasına rağmen pek çok bölgede tanınmaya başladığından beri az da olsa yetiştirilmektedir.

Ardıç yağı, genellikle ardıç bitkisinin otundan yetiştirilmektedir. Ardıç otunun bir takım işlemlerden geçmesi sonucu ardıç yağı elde edilir.

Ardıç yağının faydaları

Sinüzite Bağlı Baş Ağrıları

Ardıç yağının ağrı kesici etkisi olduğu bilinmektedir. Sinüzite bağlı olarak gelişen baş ağrılarına ardıç yağının şifa olduğu bilinmektedir.

Uygulanışı : Ağrı gelişen bölgeye ardıç yağından bir miktar sürerek ağrının şiddetinin azalmasını sağlayabilirsiniz.

İdrar yolu iltihapları

Ardıç yağının düzenli olarak kullanılmasının idrar yollarındaki iltihaplanmalara iyi geldiği bilinmektedir.

Uygulanışı : Ardıç yağından bir tatlı kaşığı tüketmenin mesane ve idrar yollarındaki iltihaplanmalara iyi geldiği söylenmektedir.

Bronşit tedavisinde

Bronşit hastalığı olan insanlarda da yine ağız yoluyla ya da burun yoluyla ardıç yağı kullanılmalıdır.

Selülit tedavisi

Ardıç yağının duştan sonra selülitli bölgeye uygulanmasının selülitleri yok edici etkisi olduğu söylenmektedir.

Kramp ve romatizmalara iyi gelir

Ardıç yağı ayakta magnezyum eksikliğinden meydana gelen kramplara iyi geldiği bilinmektedir. Ardıç yağını kramp oluşan bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Kanı temizleme etkisi

Vücuttaki kanın temizlenmesi, ağır metallerinde aynı zamanda temizlenerek kalbe temiz bir şekilde kanın pompalanması demektir. Ardıç yağını kullanarak kanın temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Ardıç Yağı Faydaları Nelerdir?

Ardıç yağı ülkemizde çok tanınmıyor olmasa da dünya genelinde alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan, etkili bitkisel yağ çeşididir. Ardıç yağı faydaları arasında şu maddeler öncelikli olarak sıralanabilir:

Vücudun toksinlerden arınmasında ve iltihapların tedavi edilmesinde kullanılır. Böbrekleri, bağırsakları, kalp ve damar yollarını toksinlere karşı koruyucu etkisi vardır.

Ardıç yağı kanı temizler. Zararlı maddelerin vücuttan ve kandan atılmasında oldukça faydalıdır. Kansızlık tedavisinde kullanılır. Kan yoluyla bulaşabilecek hastalıklara engel olur.

Soğuk algınlığına ve gribe karşı faydalıdır. Bu rahatsızlıklar sırasında, bir bardak su içerisine birkaç damla ardıç yağı ekleyerek içebilirsiniz. Ardıç yağı sinüzit için de yararlıdır.

Vücut ağrılarına karşı etkilidir. Romatizma ve buna bağlı olarak gelişen vücut ve eklem ağrıları için faydalıdır. Bu ağrılarda ardıç yağı ile masaj yapmak rahatlatıcı etki yaratır.

İştah açıcı ve idrar söktürücü etkisi vardır. Ayrıca ardıç yağı saça faydaları olan bir bitkisel yağdır. Saç dökülmesi sorununa karşı etkili çözümler sunar.

Saç derisini ve diplerini güçlendirir. Parlak saçlara sahip olmak için ardıç yağını banyodan sonra saçlarınıza sürebilirsiniz.

Kandaki şeker miktarını düşürür. Yaraların tedavisinde kullanılır.

Ardıç Yağı Neye İyi Gelir?

Ardıç yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle vurgulanır. Bu şifalı yağın iyi geldiği diğer hastalıklar şunlardır:

Gaz sorununa iyi gelir. Hazımsızlık çeken kişilerde gaz problemi sıkça görülür. Bir bardak suya bir iki damla ardıç yağı damlatılıp içilirse gaz probleminin çözülmesine yardımcı olur.

Mide hastalıklarına karşı etkilidir. Mide spazmı ve kramplarının giderilmesinde ardıç yağından yardım alabilirsiniz. Gastrit, reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisinde de önerilir.

Uykusuzluğa iyi gelir. Yatmadan önce ardıç yağı ile boyun, bilek ve göğsünüze hafif bir masaj yaparsanız, kolayca uygulayabilirsiniz.

Cilt sorunlarına iyi gelir. “Ardıç yağı yüze sürülür mü” diye merak ediyorsanız yanıt evet. Cilt bakımında tonik olarak kullanılabilir. Cildin, kirlerden ve tozlardan arındırılması, gözeneklerin sıkılaştırılması için ideal bir üründür. Ardıç yağını bir parça pamuk yardımı ile temiz cildinize uygulayabilirsiniz.

Doğal içeriği ve canlandırıcı etkisi ile ardıç yağı cilde faydaları olan bir yağdır. Cildi sıkılaştırır, kırışıklıkların oluşmasını engeller. Antioksidan özelliği vardır. Selülitli bölgelere masaj yolu ile uygularsanız, yeni selülitlerin oluşmasına izin vermezsiniz.

Ardıç Yağı Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Yukarıda sayılan rahatsızlıkların tedavisinde ve cilt güzelliği konusunda faydalı olan ardıç yağı kullanımı 3 şekilde gerçekleşir:

Ardıç yağının dahili kullanımı: Bir adet kesme şekerin üzerine 4 – 5 damla ardıç yağı damlatın ve dilinizin üzerine koyup yavaşça emin. Ardıç yağı içilir mi diye merak ediyorsanız suyla birlikte tüketebilirsiniz. Su ile içmek isterseniz, 4 – 5 damla yağı bir bardak suya damlatın ve için. Günde üç kez kullanabilirsiniz.

Burun yoluyla kullanımı: Burun deliklerinize yerleştirebileceğiniz boyuttaki pamuk parçalarına ardıç yağı damlatın ve burnunuza yerleştirin. 15 dakika kadar burundan nefes alarak soluyun. Bu uygulamayı günde 1 ya da 2 kez yapabilirsiniz.

Haricen kullanımı: Ağrıyan kısımlara sürerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanmak için 1/10 oranında zeytinyağı ekleyerek hazırladığınız ardıç yağını, ağrılı bölgeye masaj yaparak uygulamalısınız.

Ardıç yağı, kıvamı oldukça yoğun olan bir yağdır. Bu nedenle az miktarlarda kullanılması önerilmektedir.