Evde okuma yazmayı ve aritmetiği öğretmek için Batı’da henüz kızlar için okulların olmadığı yörelerde bir dönem çok revaçtaydı. Zira etamin işlemek tam bir hesap işidir. El becerisinin artmasıyla birlikte hayal gücünün de zaman zaman devreye girdiği ve birdenbire motiflerin belirginleştiği görülür. XIX. yüzyılın ikinci yarısı, bu tür çalışmalar için oldukça verimli geçen bir dönemdir ve bu örnekler, iyi korundukları ölçüde günümüzde iyi para etmektedir. Motifli olanları daha da kıymetlidir.

Kanaviçe işlemenin püf noktaları

Kanaviçeye başlarken ilk yapmanız gereken etamin kumaşınızın ortasını tespit etmek

Kkolay ve eğlenceli kanaviçe işlerim olsun istiyorsanız, eskisi gibi yastıktan masa örtüsüne kadar eviniz için dekoratif ve faydalı pek çok şey yapabilirsiniz. Kanaviçe yapmak için yerli etamin kumaş, renkli kanaviçe ipleri, etamin iğnesi, kareli kağıda yapılmış örnek yeterli.. Kanaviçeye başlarken ilk yapmanız gereken etamin kumaşınızın ortasını tespit etmek. Kumaşınızı önce kenarları aynı hizaya gelecek şekilde ikiye katlayın ve bu şekilde ortaya gelen noktayı bulun. Daha sonra bu orta noktaya göre kumaşınızı soldan sağa ve yukarıdan aşağıya teğelleyin.

Şemaya bakarak size en kolay gelecek şekilde modelinizin tam ortasından ya da en üst veya alttan başlayın. Keyfinize kalmış.. İlk başlarda etaminin sert olduğunu göreceksiniz, ancak işledikçe yumuşayacaktır. İlk çarpınıza başlarken kumaşın arkasında 5 cm kadar serbest ip bırakın. Kesinlikle düğüm atmayın. Düğüm kumaşta potluk yapar.

Birkaç çarpı yaptıktan sonra arkada bıraktığınız ipi yürütün. İpiniz küçüldüğünde tekrar kalan miktarı kumaşın arkasında yürütün. İp, 6 saptan oluşmaktadır.

Çarpılar için 2 sap, çevre konturü için ise 1 sap kullanın. Çarpıları oluştururken önce yarım çarpı yapıp sonra geri dönüp aynı yarım çarpıların üstüne tam tersi yönde işleyerek tamamlayabilirsiniz. Ya da çarpılarınızı tek seferde yapabilirsiniz. Çarpıları hangi yönde başladıysanız o yönde devam edin. Örneği tamamen işledikten sonra şekillerin etrafını kontürleyin. Kontür yani çerçeve, şeklin daha belirgin hale gelmesini sağlar. Eğer sizin için daha rahat olacağını düşünüyorsanız kumaşınızı kanvasa geçirip de işleyebilirsiniz. İşleme bitince deterjan kullanmadan soğuk su ile yıkayın. Fakat asla sıkmayın. Tülbent arasında tersten ütüleyerek kurutun. Yastığınıza ya da havlunuza dikin.